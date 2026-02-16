Další šok v litoměřické nemocnici: Jednorázové nástroje končily znovu na sále!?
Opakované používání jednorázových nástrojů. K takovému postupu se údajně měla v minulosti uchýlit nemocnice v Litoměřicích. Promluvila vrchní sestra sterilizačního oddělení! O případu informovala televize Nova.
Vrchní sestra Pánková v litoměřické nemocnici připravovala na oddělení sterilizace nástroje, které následně končily v ordinacích či na operačních sálech. Vedení po Pánkové údajně požadovalo sterilizovat i pomůcky, které sloužily k jednorázovému použití. O případu informovala televize Nova.
„Řekla jsem, že to sterilizovat nebudu. A pak když jsem šla k hlavní sestře, tak mi řekla, že pokud to nebudu sterilizovat, tak si následky ponesu sama,“ uvedla zmíněné televizi Pánková. „Já chápu, že některé věci jsou drahé a musí se šetřit, ale v takových věcech prostě ne. Tady jde o zdraví pacienta,“ dodala. Opakované použití jednorázových pomůcek může být nebezpečné. K incidentu mělo dojít na počátku loňského roku. Sama vrchní sestra skončila na nemocenské.
Nemocnice prý případ bere s maximální vážností. „Z tohoto důvodu bylo neprodleně zahájeno hloubkové interní prošetřování celého případu a všech okolností, které s ním souvisejí,“ uvedla v tiskové zprávě Nemocnice Litoměřice a Krajská zdravotní. Nemocnice dále upozorňuje, že bezpečnost pacientů zůstává její absolutní prioritou. Správnost nedávných postupů přitom údajně potvrdila neohlášená kontrola Státního ústavu pro kontrolu léčiv z ledna tohoto roku.
„Inspektoři SÚKL prověřili přibližně 500 položek zdravotnických pomůcek a nástrojů a ve svém závěru konstatovali, že kontrola neodhalila žádná systémová či zásadní pochybení, která by zpochybňovala bezpečnost pacientů nebo zákonnost postupů,“ dodala nemocnice.
