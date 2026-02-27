Fotbalové mistrovství v ohrožení? U stadionu našli stovky pytlů s mrtvolami!
Necelé čtyři měsíce před startem fotbalového mistrovství světa otřásl Mexikem děsivý nález. V okolí stadionu v Guadalajaře, kde se mají hrát zápasy šampionátu, objevili vyšetřovatelé stovky pytlů s lidskými ostatky. Země dál čelí eskalaci násilí spojeného s drogovými kartely a nedávnou vraždou drogového bosse El Mencha.
Fotbaloví fanoušci odpočítávají dny do startu mistrovství světa, které 11. června odstartuje v USA, Kanadě a Mexiku. Právě Mexiko má být jedním z hlavních hostitelů turnaje. Jenže radost ze sportovní události kalí mrazivá realita. Podle španělského deníku El País bylo v okruhu zhruba 16 kilometrů od stadionu Estadio Akron v Guadalajaře nalezeno nejméně 500 pytlů s lidskými ostatky. Právě zde se mají během šampionátu odehrát čtyři zápasy.
Stovky ostatků a tisíce zmizelých
Na první nález narazili stavební dělníci. Oblast následně prohledaly pátrací týmy specializované na hledání pohřešovaných osob. Nejde jen o jeden izolovaný hrob, ale o více nalezišť rozesetých v regionu. Počet nalezených pytlů přesahuje pět set, identifikace obětí bude trvat měsíce, možná roky. Stát Jalisco patří dlouhodobě k nejvíce zasaženým regionům v rámci války proti drogovým kartelům.
Podle lidskoprávní organizace Amnesty International zmizelo v Mexiku od roku 2006, kdy vláda zahájila boj proti drogovým kartelům, více než 100 tisíc lidí. Mnoho rodin dodnes neví, co se s jejich blízkými stalo.
Smrt „El Mencha“ a vlna násilí
Situace se vyostřila po smrti drogového bosse Nemesia Oseguery Cervantese, známého jako El Mencho. Šéf kartelu zahynul při zásahu bezpečnostních složek. Následně propukly v několika mexických státech násilnosti. Ozbrojenci napojení na kartel zablokovali silnice, zapalovali auta a útočili na obchody. Bezpečnostní situace v zemi tak zůstává napjatá i několik měsíců před zahájením světového šampionátu.
FIFA věří mexickým úřadům
Prezident FIFA Gianni Infantino přesto uklidňuje veřejnost. Na tiskové konferenci v Kolumbii prohlásil, že organizace situaci pečlivě sleduje. Vyjádřil plnou důvěru mexickým úřadům i prezidentce Claudii Sheinbaumové a zdůraznil, že věří v hladký průběh turnaje.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.