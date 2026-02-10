Pořádně drahá Hra na oliheň: KLDR popravuje teenagery kvůli Netflixu a K-popu!

V Severní Korejí vás můžou popravit za sledování hry na oliheň.
V Severní Korejí vás můžou popravit za sledování hry na oliheň.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un vyrazil na nákupy (prosinec 2025)
Vojenská přehlídka v Pekingu: Kim Čong-un (3.9.2025)
Vojenská přehlídka v Pekingu: Kim Čong-un (3.9.2025)
Autor: avi - 
10. února 2026
18:44

O tom, že život v Severní Koreji není procházka růžovým sadem, bylo napsáno mnoho. Nyní vyšlo najevo, že sledování populárních jihokorejských seriálů či poslouchání hudby je v Severní Koreji tvrdě postihováno. Existuje dokonce tajná policejní jednotka, která chodí čmuchat do domů a rozhoduje o životě a smrti.

Zatímco mládež po celém světě sleduje na Netflixu seriál Hra na oliheň a tančí na K-pop, školáci v Severní Koreji za tyhle aktivity můžou dostat provaz. Režim diktátora Kima Jong-una (42) nechává podle lidsko-právní organizace Amnesty International teenagery, a dokonce i středoškoláky veřejně popravit za držení jihokorejských filmů nebo hudby, informuje deník Bild.

Kultura v Jižní Koreji je zkažená

Uprchlí Severokorejci popsali naprostou noční můru. Hovořili o veřejných popravách na tržištích, o pracovních táborech a brutálním ponižováním. Jeden z dotázaných uvedl, že lidé - včetně studentů - byli popraveni za to, že sledovali populární seriál Hra na oliheň.

Základem teroru je zřejmě Kimův „Zákon proti kontrarevoluční kultuře a myšlení“ z roku 2020. Jihokorejské seriály jsou považované za zkažené a trest za držení zakázaných jihokorejských filmů, dramat nebo hudby je pět až patnáct let nucených prací. Kdo obsah dál šíří, riskuje trest smrti.

Z trestu se můžete vykoupit

„U lidí, kteří jsou chyceni při stejném činu, rozhodují peníze a kontakty,“ řekl uprchlík Choi Suvin (39). Kdo může zaplatit, koupí si svobodu. Suvin dodal: „Lidé bez peněz prodávají své domy, aby mohli zaplatit sto nebo dvě stě tisíc, a vyhli se tak nápravným táborům.“ Lidé, kteří mají peníze, obvykle dostanou jen napomenutí.

Jako vrchol všeho je pak to, že děti musí sledovat popravování ostatních. „Když nám bylo 16, 17 a chodili jsme na střední školu, vzali nás na popravy,“ uvedla uprchlice Kim Eunjuová (40). Tajná policejní jednotka, nechvalně známá „Skupina 109“, má prohledávat byty i bez soudního příkazu. Přesto téměř všichni sledují zakázaný obsah. Jeden z dotázaných upozorňuje, že bezpečnostní složky kážou vodu a pijí víno: „Všichni vědí, že každý to sleduje. I ti, kteří provádějí razie.“

V Severní Korejí vás můžou popravit za sledování hry na oliheň.
V Severní Korejí vás můžou popravit za sledování hry na oliheň.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un vyrazil na nákupy (prosinec 2025)
Vojenská přehlídka v Pekingu: Kim Čong-un (3.9.2025)
Vojenská přehlídka v Pekingu: Kim Čong-un (3.9.2025)

Video  Influencer chce být stoprocentní Korejec. Podstupuje miliónové plastiky a teď i zmenšení penisu!  - Instagram.com/londonoli
Video se připravuje ...

Témata:
popravatrest smrtikim čong unSeverní KoreahudbaNetflixAmnesty InternationalpenízeHra na oliheň
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Takové varování asi nečekala... Dávejte si pozor na Adamczykovou!
Takové varování asi nečekala... Dávejte si pozor na Adamczykovou!
AHA.cz
Nejdražší svatební šaty? 6 krejčích a 430 hodin práce na modelu, který uvidíte poprvé a naposledy
Nejdražší svatební šaty? 6 krejčích a 430 hodin práce na modelu, který uvidíte poprvé a naposledy
Dáma.cz
Šárka Strachová (40): Chronickou únavu řešíme kávou. Přitom je to signál, že je něco špatně
Šárka Strachová (40): Chronickou únavu řešíme kávou. Přitom je to signál, že je něco špatně
Maminka.cz
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
Trump už není dělnickým prezidentem. Okouzlily ho elity, republikáni na to mohou doplatit
Trump už není dělnickým prezidentem. Okouzlily ho elity, republikáni na to mohou doplatit
E15.cz
Laegreid se v přímém přenosu rozplakal a omluvil za nevěru: Udělal jsem největší chybu
Laegreid se v přímém přenosu rozplakal a omluvil za nevěru: Udělal jsem největší chybu
iSport.cz
Pokáč: Poznávání lidí mne dřív spíš odpuzovalo, teď jsem spokojený táta.&amp;nbsp;Vzkázal bych si: Nebuď srab!
Pokáč: Poznávání lidí mne dřív spíš odpuzovalo, teď jsem spokojený táta.&nbsp;Vzkázal bych si: Nebuď srab!
Reflex.cz
Západní Austrálie: třešničky na dortu z druhé strany zeměkoule
Západní Austrálie: třešničky na dortu z druhé strany zeměkoule
Lidé a země