Pořádně drahá Hra na oliheň: KLDR popravuje teenagery kvůli Netflixu a K-popu!
O tom, že život v Severní Koreji není procházka růžovým sadem, bylo napsáno mnoho. Nyní vyšlo najevo, že sledování populárních jihokorejských seriálů či poslouchání hudby je v Severní Koreji tvrdě postihováno. Existuje dokonce tajná policejní jednotka, která chodí čmuchat do domů a rozhoduje o životě a smrti.
Zatímco mládež po celém světě sleduje na Netflixu seriál Hra na oliheň a tančí na K-pop, školáci v Severní Koreji za tyhle aktivity můžou dostat provaz. Režim diktátora Kima Jong-una (42) nechává podle lidsko-právní organizace Amnesty International teenagery, a dokonce i středoškoláky veřejně popravit za držení jihokorejských filmů nebo hudby, informuje deník Bild.
Kultura v Jižní Koreji je zkažená
Uprchlí Severokorejci popsali naprostou noční můru. Hovořili o veřejných popravách na tržištích, o pracovních táborech a brutálním ponižováním. Jeden z dotázaných uvedl, že lidé - včetně studentů - byli popraveni za to, že sledovali populární seriál Hra na oliheň.
Základem teroru je zřejmě Kimův „Zákon proti kontrarevoluční kultuře a myšlení“ z roku 2020. Jihokorejské seriály jsou považované za zkažené a trest za držení zakázaných jihokorejských filmů, dramat nebo hudby je pět až patnáct let nucených prací. Kdo obsah dál šíří, riskuje trest smrti.
Z trestu se můžete vykoupit
„U lidí, kteří jsou chyceni při stejném činu, rozhodují peníze a kontakty,“ řekl uprchlík Choi Suvin (39). Kdo může zaplatit, koupí si svobodu. Suvin dodal: „Lidé bez peněz prodávají své domy, aby mohli zaplatit sto nebo dvě stě tisíc, a vyhli se tak nápravným táborům.“ Lidé, kteří mají peníze, obvykle dostanou jen napomenutí.
Jako vrchol všeho je pak to, že děti musí sledovat popravování ostatních. „Když nám bylo 16, 17 a chodili jsme na střední školu, vzali nás na popravy,“ uvedla uprchlice Kim Eunjuová (40). Tajná policejní jednotka, nechvalně známá „Skupina 109“, má prohledávat byty i bez soudního příkazu. Přesto téměř všichni sledují zakázaný obsah. Jeden z dotázaných upozorňuje, že bezpečnostní složky kážou vodu a pijí víno: „Všichni vědí, že každý to sleduje. I ti, kteří provádějí razie.“
