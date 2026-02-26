Mladík (18) se nevěnoval řízení a způsobil nehodu: Nezletilá dívka přežila jen díky svědkům!
Jihočeští policisté zahájili trestní stíhání mladíka (18) z Českokrumlovska, který na konci října minulého roku způsobil dopravní nehodu. Při havárii byly vážně zraněny dvě nezletilé dívky, z nichž jedna přežila jen díky pohotovým svědkům. Manželé Kailovi dívce okamžitě poskytli první pomoc a tím jí zachránili život.
K nehodě došlo 24. října minulého roku u obce Křemže na Českokrumlovsku. Podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka se obviněný mladík zřejmě nevěnoval řízení a nepřizpůsobil rychlost jízdy schopnostem a stavu vozovky. „Následkem toho po průjezdu pravotočivé zatáčky přejel do protisměru a následně mimo komunikaci, kde narazil boční pravou stranou do vzrostlého stromu,“ sdělil mluvčí.
Na zadních sedadlech auta cestovaly dvě nezletilé dívky. Obě při nehodě utrpěly mnohačetná poranění. Mladší z nich po nehodě nereagovala a přestala dýchat. Naštěstí byli nedaleko manželé Kailovi, kteří zrovna odcházeli z návštěvy a ihned přispěchali na pomoc účastníkům nehody. Když dorazili na místo, dívka už byla vyproštěna z auta.
„Manželé následně zjistili, že nedýchá. Okamžitě tedy zahájili resuscitaci nepřímou masáží srdce. Dívka díky tomu začala po několika minutách opět dýchat a následně již byla i s dalšími zraněnými předána do péče přivolaným záchranářům,“ popsal situaci Šupík s tím, že dívce jejich rychlá reakce zachránila život. Dodal, že řidič nyní čelí obvinění ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až čtyři roky vězení.
