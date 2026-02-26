Mladík (18) se nevěnoval řízení a způsobil nehodu: Nezletilá dívka přežila jen díky svědkům!

Nehoda u Křemže na Českokrumlovsku (24.10.2025)
Nehoda u Křemže na Českokrumlovsku (24.10.2025)
Nehoda u Křemže na Českokrumlovsku (24.10.2025)
Nehoda u Křemže na Českokrumlovsku (24.10.2025)
Ilustrační foto
Autor: jel - 
26. února 2026
14:14

Jihočeští policisté zahájili trestní stíhání mladíka (18) z Českokrumlovska, který na konci října minulého roku způsobil dopravní nehodu. Při havárii byly vážně zraněny dvě nezletilé dívky, z nichž jedna přežila jen díky pohotovým svědkům. Manželé Kailovi dívce okamžitě poskytli první pomoc a tím jí zachránili život.

K nehodě došlo 24. října minulého roku u obce Křemže na Českokrumlovsku. Podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka se obviněný mladík zřejmě nevěnoval řízení a nepřizpůsobil rychlost jízdy schopnostem a stavu vozovky. „Následkem toho po průjezdu pravotočivé zatáčky přejel do protisměru a následně mimo komunikaci, kde narazil boční pravou stranou do vzrostlého stromu,“ sdělil mluvčí.

Na zadních sedadlech auta cestovaly dvě nezletilé dívky. Obě při nehodě utrpěly mnohačetná poranění. Mladší z nich po nehodě nereagovala a přestala dýchat. Naštěstí byli nedaleko manželé Kailovi, kteří zrovna odcházeli z návštěvy a ihned přispěchali na pomoc účastníkům nehody. Když dorazili na místo, dívka už byla vyproštěna z auta.

„Manželé následně zjistili, že nedýchá. Okamžitě tedy zahájili resuscitaci nepřímou masáží srdce. Dívka díky tomu začala po několika minutách opět dýchat a následně již byla i s dalšími zraněnými předána do péče přivolaným záchranářům,“ popsal situaci Šupík s tím, že dívce jejich rychlá reakce zachránila život. Dodal, že řidič nyní čelí obvinění ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až čtyři roky vězení.

Video  Srážky pražských tramvají s chodci  - Dopravní podnik hlavního města Prahy
Video se připravuje ...

Nehoda u Křemže na Českokrumlovsku (24.10.2025)
Nehoda u Křemže na Českokrumlovsku (24.10.2025)
Nehoda u Křemže na Českokrumlovsku (24.10.2025)
Nehoda u Křemže na Českokrumlovsku (24.10.2025)
Ilustrační foto

Témata:
dopravní nehodaprvní pomocokres Český KrumlovnehodaČeský KrumlovKřemže
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Trpělivost s vašimi prasečinami je u konce, paní Dopitová
Trpělivost s vašimi prasečinami je u konce, paní Dopitová
Aha!
Láska mezi slavnými: 7 českých párů, kterým vztah vydržel celý život. Jaký je jejich návod na štěstí?
Láska mezi slavnými: 7 českých párů, kterým vztah vydržel celý život. Jaký je jejich návod na štěstí?
Dáma.cz
Akční rodiče s dcerou procestovali 17 zemí ještě před jejími prvními narozeninami
Akční rodiče s dcerou procestovali 17 zemí ještě před jejími prvními narozeninami
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Rolls-Royce rozjel stroj na zisky. Hlad po motorech, AI a reaktorech tlačí jeho výsledky
Rolls-Royce rozjel stroj na zisky. Hlad po motorech, AI a reaktorech tlačí jeho výsledky
e15
Zranil Crosbyho, ale zámoří řeší Gudasovu homofobní nadávku. Nic jsem tím nemyslel, říká
Zranil Crosbyho, ale zámoří řeší Gudasovu homofobní nadávku. Nic jsem tím nemyslel, říká
iSport
Máme tu tisíce psychošmejdů a nevíme co s nimi. Terapeuti mimo systém jsou nebezpeční, říká odborník
Máme tu tisíce psychošmejdů a nevíme co s nimi. Terapeuti mimo systém jsou nebezpeční, říká odborník
Reflex
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Lidé a země