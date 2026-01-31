Děsivý nález v dovolenkovém ráji: Na kůlu se houpalo pět useknutých hlav
Turistům, kteří se chtěli slunit na vyhlášené pláži, se naskytl hrůzný pohled, na který nezapomenou do konce života. Na provázku mezi dvěma kůly se pohupovalo pět useknutých hlav! Výjev jako z hororu dokresloval výhrůžný vzkaz.
Děsivý nález byl učiněn v malebné rybářské vesničce Puerto López v Ekvádoru, která se pyšní průzračně modrou vodou, nekonečnými plážemi a možností pozorování velryb. Vesnice je vyhledávaným cílem turistů a bohužel i drogových gangů. Ti začali strategickou polohu vesničky využívat k pašování kokainu do USA a Evropy a neštítí se v dovolenkovém ráji chovat jako barbaři.
Hlavy visely mezi kůly
Pohled, který se turistům nedávno naskytl na oblíbené pláži, není výjevem z hororového filmu, ale realita. Mezi kůly byly zavěšené useknuté hlavy, jako kdyby si tam někdo pověsil prádlo, a pohupovaly se ve větru. Pod hlavami byla připevněná výhrůžná zpráva: „Město patří nám. Přestaňte okrádat rybáře a vybírat od nich výpalné, už víme, kdo jste.“
Drogové gangy využívají rybáře
Policie potvrdila, že ostatky patří pěti mužům ve věku od 20 do 34 let, kteří byli v posledních týdnech hlášeni jako nezvěstní. Jejich těla dosud nebyla nalezena. Podle úřadů jsou v oblasti aktivní sítě obchodující s drogami, propojené s nadnárodními kartely a neváhají si mezi sebou vyřizovat účty poněkud svéráznými způsoby. K nelegálním činnostem využívají také rybáře a jejich malé lodě.
