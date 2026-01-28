Vdaná učitelka svedla školáka (12): Užívala si s ním i v těhotenství, dítě je jeho?!
Sexu se dvanáctiletým školákem si užívala učitelka hudby Naomi Tekea Craigová (33) z australského Mandurahu. Nerovný vztah trval déle než rok a učitelka se s chlapcem stýkala i ve vysokém stupni těhotenství. Spekuluje se, že je dokonce otcem jejího dítěte. Žena soudu poměr přiznala.
Učitelka měla navázat milostný vztah s tehdy dvanáctiletým školákem koncem října 2024. Trval až do poloviny loňského prosince, několik dnů poté byla Naomi zatčena a obviněna ze zneužití dítěte. V té době byla v osmém měsíci těhotenství, údajně čekala potomka svého žáka.
Porodila 8. ledna a podle deníku Daily Mail měla být údajně ze vzorku placenty určena genetická shoda novorozence a nebohého školáka. Obviněná žena se nesmí stýkat s jinými dětmi, u soudu se k obscénnostem s chlapcem přiznala. S hochem udržovala poměr od jeho dvanácti a pokračovala i poté, co oslavil třináctiny.
„Vinna, Vaše ctihodnosti,“ hlesla během slyšení na dálku poté, co soudkyně přednesla seznam obvinění zahrnující zneužití dítěte, obscénní jednání a držení materiálů týkajících se zneužívání dětí. K jednání koncem března už se bude moci nemravná kantorka dostavit osobně.
Nic přitom nenasvědčovalo, že by učitelka měla zálibu v sotva dětskému věku odrostlých chlapcích. Vyrostla v Mandurahu, vystudovala umění a pedagogiku. V roce 2019 se provdala za dlouholetého partnera. O tři roky později se manželům narodil syn. Než začala žena v roce 2024 pracovat na anglikánské škole, byla učitelkou hudby na volné noze.
Po kantorčině zatčení rozeslala ředitelka školy Tracey Grayová rodičům dopis. „S lítostí vám oznamuji, že učitelka z naší školy byla zatčena policií a obviněna z trestných činů souvisejících s dětmi. Učitelce bylo nařízeno, aby nechodila do školy,“ napsala ředitelka s tím, že údajná oběť nebyla žákem školy a dětem nehrozí nebezpečí. Učitelku přitom škola dříve vychvalovala za její aktivitu při sborových a hudebních vystoupeních.
