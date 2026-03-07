Brutální srážka na rakouském svahu: Český lyžař je v kritickém stavu
V lyžařském areálu Silvretta Arena u Ischglu se v pátek srazili český a nizozemský lyžař. Oba utrpěli zranění. Českého muže musel vrtulník transportovat do nemocnice v Innsbrucku, nizozemský lyžař skončil také v péči lékařů. Policie žádá svědky tragické srážky, aby se přihlásili.
V lyžařském areálu Silvretta Arena u rakouské obce Ischgl se v pátek srazil 47letý český lyžař s 53letým lyžařem z Nizozemska, oba utrpěli zranění. Informovala o tom dnes tyrolská policie. Český lyžař byl přepraven vrtulníkem do nemocnice v obci Zams a následně na kliniku v Innsbrucku.
Policie hledá svědky
Nizozemský lyžař byl nejprve přepraven k místnímu lékaři a následně do nemocnice v obci Zams. Podrobnosti o zraněních, která lyžaři utrpěli, policie nesdělila.
Lyžaři se srazili v pátek krátce po 13:00 SEČ v nadmořské výšce zhruba 2425 metrů na modré, tedy nenáročné sjezdovce. Policie vyzvala případné svědky srážky, aby kontaktovali policejní stanici v Ischglu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.