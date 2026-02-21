Slovensko zasáhlo zemětřesení: Třásl se nám celý dům, popsali svědci

Aktualizováno -
21. února 2026
15:45
Autor: ČTK, nkc - 
21. února 2026
15:22

Jih Slovenska 21. února kolem 13:45 zasáhlo zemětřesení, informují slovenská média s odvoláním na seismologický ústav EMSC. Podle předběžných údajů mělo sílu 4,6 stupně, a šlo tedy o lehké otřesy.

Ohnisko zemětřesení se nacházelo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum dva kilometry jižně od městečka Šamorín, které leží asi 20 kilometrů na jihovýchod od Bratislavy.

Právě kvůli malé hloubce a blízkosti k hustě obydleným místům otřesy pocítilo mnoho lidí, píše server pravda.sk. Lidé z okolí epicentra i z Bratislavy na sociálních sítích popisovali, že země se třásla asi pět vteřin.

„Třásl se nám celý dům a nábytek, spolu s přítelem jsme vyšli ven, kde jsme potkali i ostatní sousedy,“ uvedla pro deník Plus JEDEN DEŃ jedna ze svědkyň. „Jakoby narazil kamion, nepříjemný pocit...“ popsal jeden z obyvatel na Facebooku. „Silné otřesy a hluk, jako by spadlo letadlo nebo silný náraz do domu,“ doplnil další.

Dušan Trnka ( 21. února 2026 16:12 )

Nič nikto nepocítil, ale po informácii z bulváru sa hneď prihlásilo niekoľko " svedkov " , ktorí tvrdilo, že sa im kýval celý dom ...

