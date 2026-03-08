Ohavní sérioví vrazi se velmi často těší ohromnému zájmu milujících fanynek. To se možná zdá zvláštní, věda však tento fenomén zná. Takzvaný syndrom Bonnie a Clydea, odborně známý jako hybristofilie, je sexuální deviace, při které lidi přitahují a sexuálně vzrušují zločinci, typicky vrazi. Někteří z těch nejznámějších dostávali stovky milostných dopisů, a řada z nich se dokonce ve vězení zasnoubila!
Nebezpečně sexy zločinci pobláznili ženy: Vdaly se za vrahy!
1.Ted Bundy
Jeden z nejslavnějších světových sériových vrahů je také učebnicovým příkladem hybristofilie. V tom zřejmě hrají roli dva faktory. Za prvé, během celého procesu trval na své nevině. A druhý faktor měl svůj podíl i v počtu Bundyho obětí. Byl zkrátka pohledný, charismatický a šarmantní. U dveří soudní síně se po jednáních o jeho případu pravidelně scházely ohromné davy žen.
Chodily mu stovky dopisů, a během procesu dokonce nalezl životní lásku. Carole Ann Boonovou, se kterou se seznámil během pátrací akce po jedné ze svých obětí, požádal o ruku zatímco byla na lavici svědků. Po svatbě Carole porodila, podle informací médií měl být otcem dítěte právě Bundy.
Ted Bundy během svého života zavraždil nejméně dvacet žen a dívek, přiznal se však až ke třiceti vraždám. Za své zločiny dostal trest smrti, popraven byl 24. ledna roku 1989.
2.Bratři Menendezovi
Případ bratrů Menedezových patří i díky nedávnému dokumentu na Netflixu mezi mediálně nejslavnější případy vraždy. Lyle a Erik Menedezovi byli v roce 1996 odsouzeni k doživotním trestům za vraždu svých rodičů, ke které došlo v roce 1989.
Kolem jejich viny však poměrně dlouhou dobu panovala nejistota. Bratři totiž dlouho tvrdili, že za mordem byli dva neznámí vetřelci. Policie jejich tvrzení vyšetřovala, později jim však začalo být podezřelé, že bratři rychle utrácejí multimilionové dědictví a najali si počítačového experta, aby vymazal závěť jejich otce. K jejich zatčení nakonec vedlo nahrané sezení s psychologem, kde se Erik k vraždám přiznal. Za vraždu rodičů dostali oba bratři doživotní trest, v roce 2025 soud rozsudek upravil, a bratři si tak budou moct zažádat o propuštění.
Během soudního procesu se z Menedezových stali jakési celebrity. Oba obdrželi nesčetně dopisů od fanynek a oba se oženili se ženami, se kterými si začali psát až po odsouzení.
3.Jeffrey Dahmer
Jeff Dahmer patří mezi nejděsivější jména historie kriminalistiky. Obávaný vrah má na svědomí nejméně sedmnáct potvrzených obětí. Vybíral si zpravidla mladíky, které obvykle opil nebo zdrogoval a uškrtil. Na některých mrtvolách se i sexuálně ukájel. Nechvalně proslulý se stal i svými zvrácenými lidskými experimenty, kdy například jedné z obětí vyvrtal do hlavy díru a do té nalil kyselinu. Snažil se stvořit otroka.
Byl také kanibal. Údajně věřil, že když své oběti požije, budou žít dále skrz něj. Za ohavnou sérii zločinů ho soud poslal na doživotí. Dva roky po uvěznění ho ubil k smrti jeden ze spoluvězňů.
I když se Dahmer na veřejnosti netajil svou homosexualitou a za oběti si vybíral zpravidla muže, díky svému vzhledu a sofistikovanému vystupování si získal celou řadu ženských obdivovatelek. Ty mu posílaly dopisy, peníze a různé dárky.
4.Richard Ramirez
Vrah s přezdívkou Noční lovec terorizoval Los Angeles a San Francisco mezi roky 1984 až 1985. Za tuto krátkou dobu nejméně patnáct lidí. Jeho modus operandi byl obzvlášť děsivý. V noci se vkrádal do domů, kde okrádal, znásilňoval a vraždil jejich majitele.
Ramirezova krvežíznivost zřejmě pocházela z velmi těžkého dětství. Otec ho často bil, a to tak tvrdě, že Ramirez v útlém mládí utrpěl poškození mozku. S drogami si začal zahrávat už v pouhých deseti letech. Nalezl zálibu i v satanismu a tato kombinace z něj udělala nebezpečné monstrum bez špetky slitování. Soud v Kalifornii ho v roce 1989 odsoudil k trestu smrti.
Stejně jako Charles Manson nebo bratři Menedezové, i Richard Ramirez si po odsouzení našel nevěstu. Doreen Lioyovou si vzal po dlouhodobé vzájemné korespondenci v říjnu roku 1996. Rozešli se však poté, co vyšlo najevo, že jednou z Ramirezových obětí byla i devítiletá dívka. Ramirez zemřel v roce 2013 v cele smrti.
5.Columbiners
Poslední slavný příklad hybristofilie se od těch ostatních zmiňovaných v jedné klíčové věci liší. Fanoušky si totiž dvojice vrahů získala až po smrti. Jedná se Erica Harrise a Dylana Klebolda. Tedy mladíky zodpovědné za brutální masakr na střední škole Columbine v americkém státě Colorado.
Mladíci během svého krvavého běsnění postříleli dvanáct studentů a jednoho učitele, dalších čtyřiadvacet lidí během útoku utrpělo různá zranění. V současnosti se jedná o čtvrtý největší školní masakr v amerických dějinách. Oba útočníci po svém činu spáchali sebevraždu.
Od útoku si dvojice mladíků získala celou řadu fanoušků, kteří se nazývají Columbiners. Ti se podle studie chovají jako úplně běžná fanouškovská komunita, navzdory morbidnímu cíli zájmu. Na internetu tvoří umělecká díla a fanfikce s tématikou Columbine. Někteří se dokonce za útočníky i převlékají!
