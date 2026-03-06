Muž zabil přes dvacet lidí mačetou! Vybíral si hlavně osamělé hlídače a mentálně postižené

Shariff Abdullai v Ghaně zavraždil třiadvacet lidí mačetou.
Shariff Abdullai v Ghaně zavraždil třiadvacet lidí mačetou.  (Autor: Policie Ghana)
Autor: kjm - 
6. března 2026
12:49

Ghana se může pochlubit dopadením jednoho z největších sériových vrahů v historii afrického kontinentu. Shariff Abdullai podle místní policie zavraždil mačetou třiadvacet lidí. Za oběti si vybíral především osamocené noční hlídače a osoby s mentálním postižením. Vraždit začal nejspíš v roce 2021.

Na ulicích byl Abdullai známý pod přezdívkou Christos. Oběti si vybíral zpravidla ze dvou kategorií, osamělí noční strážní anebo mentálně hendikepovaní lidé. U soudu nic nezastíral a ke všem svým ohavným činům se bez okolků přiznal. „Uvedl, že zabil tři ‚šílence‘ a noční strážné na severu Ghany. Tím však jeho útoky neskončily. Dále se přiznal k vraždě patnácti lidí ve městě Wa a několika dalším vraždám,“ stojí podle deníku Daily Star v soudním spise.

Ve zprávě také stálo, že těla svých obětí schovával velmi jednoduchým způsobem. Zkrátka je na zádech odnesl a zakopal na nejbližším nenápadném místě. Muže policie zatkla už v říjnu loňského roku. Zadržení předcházelo rozsáhlé policejní pátrání. Za ohavné zločiny vyfasoval doživotní trest odnětí svobody a nucené práce.

I když se k vraždám ochotně přiznal, jeho motiv zůstává nejasný. Počtem obětí se Abdullai stal jedním z nejplodnějších sériových vrahů v dějinách Afriky.

Video  Vražda v Karlových Varech: Opilého podezřelého našla před domem matka oběti!  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
vrahvraždamačetapolicieAfrikaGhanasériový vrahoběť
