Do našich dějin se krvavým písmem zapsaly zrůdy, které vědomě připravily o život větší počet lidí. Skladba nelítostných vrahů je různorodá, loupežník, student, šlechtična, zdravotník… Přinášíme výběr těch, kteří mají na svědomí prokazatelně více než pět obětí.
Brutální monstra našich dějin: Loupeživý kanibal i sadistický nekrofil
1.Nemilosrdný loupežník Roháč
Loupežník Martin Roháč z Velké Bíteše z 16. století je považován v českých zemích za sériového vraha s největším počtem obětí. Se svou bandou bývalých vojáků sprovodil v letech 1568–1571 celkem 56 lidí v okolí Velké Bíteše, Náměště nad Oslavou a Velkého Meziříčí, tedy na důležitých obchodních cestách. Vraždili bezbranné kupce i řemeslníky. Po rozpadu skupiny se Roháč přesunul s dvěma dalšími do Čech.
Jejich krutost neznala mezí. Zavraždili například tři těhotné ženy, srdce, plíce a játra nenarozených dětí uvařili a snědli. Po zatčení jednoho z kumpánů dopadli v rodné Bíteši i samotného Roháče. Skončil na mučidlech, v únoru 1571 byl odsouzený k smrti. Kat mu nejprve trhal kleštěmi části těla, pak mu zpřerážel kosti a vpletl loupežníka ještě zaživa do kola. Roháčova smrt byla stejně krutá jako jeho život.
2.Střelec z Filozofické fakulty
Pomyslnou druhou příčku mezi sériovými vrahy obsadil David K. (†24), střelec z Filozofické fakulty UK. V prosinci 2023 zavraždil celkem 17 lidí a následně spáchal sebevraždu. Nejprve zastřelil v polovině prosince v Klánovickém lese muže (†32) s dvouměsíční dcerou v kočárku. Doma v Hostouni pak 21. prosince střelil otce třikrát do hlavy a krku.
V domě nastražil výbušný systém a odjel autobusem do Prahy, kde v hrůzném řádění pokrčoval v budově filozofické fakulty na Palachově náměstí. Vybral si učebnu 423, kde v té době bylo 20 studentů a vyučující. Devět lidí usmrtil na místě, 12 vážně zranil. Další zastřelil na chodbě, střílel i ze střešní terasy po lidech na ulici. Jeho běsnění nepřežilo 14 lidí, sám střelec se nakonec střelil brokovnicí do hlavy.
3.Šlechtična vražedkyní poddaných
Urozená Kateřina z Komárova, provdaná Bechyňová z Lažan, byla nemilosrdnou paní a vražedkyní poddaných v první polovině 16. století. Od dětství panovačná Kateřina si sňatkem polepšila, svazek ale nebyl šťastný. Manžel Jan Bechyně byl purkrabím na Karlštejně, panství v Pičíně tak spravovala ona. Pro poddané začalo peklo. Sebemenší prohřešek krutá paní trestala tak tvrdě, že někteří nepřežili. Nebožáky nutila, aby se bili navzájem, často i sama přiložila ruku k dílu. Do otevřených ran jim pak nechávala sypat sůl.
Lila na ně studenou vodu, rozškvařený tuk, strhávala pruhy kůže ze zad. Oběti, pokud přežily, si nesly doživotní následky. Odsoudit v té době příslušnici šlechty nebylo snadné. Proces se táhl tři roky, hejtmani se zdráhali vynést verdikt. Nakonec byla Kateřina koncem února 1534 za 14 vražd vsazena do kobky Prašné věže a ponechána osudu. O dva týdny později ji našli mrtvou. Prsty měla na kost okousané…
4.Vraždící manželé Stodolovi
Sérii loupežných vražd, jejichž oběti byli senioři, se zařadili mezi sériové vrahy i manželé Jaroslav (59) a Dana (55) Stodolovi. V letech 2001 a 2002 nepřežilo jejich loupežná tažení osm důchodců. Pár se seznámil rok před Sametovou revolucí na vesnické tancovačce. Definitivně se ale jejich cesty spojily v roce 2001. Oba měli rádi peníze, nedokázali s nimi ale vyjít. Vymysleli ďábelský plán. Cestovali po českém venkově, přepadávali a olupovali důchodce.
První vražda muže ze sousedství nebyla v plánu, dokud senior nestrhl Jaroslavovi masku. Ten ho pak uškrtil. U dalších obětí už opadly zábrany. Stodola mordy těžce nesl, jeho žena takové zábrany neměla, aktivně se na nich podílela. Dopadení zprvu ztížilo, že některé vraždy byly zaměněné za sebevraždu či „přirozené“ úmrtí. Klec spadla v únoru 2003. V dubnu dalšího roku oba vyfasovali doživotí. Kvůli pochybením při vyšetřování rezignoval tehdejší šéf kutnohorské policie a několik dalších šarží, tamní státní zástupkyně vyvázla s důtkou. V roce 2006 byli manželé Stodolovi rozvedeni.
5.Nekrofilní sexuální predátor
Fantomem 50. let minulého století byl bezesporu sexuální agresor, pedofilní a nekrofilní vrah Václav Mrázek (†32). Během necelých pěti let brutálně zamordoval sedm žen, 16 jich znásilnil, čtyři oběti pokus je zabít přežily. Mladík z nuzných poměrů kradl, jako doprovod humanitárního konvoje do Rumunska a Bulharska zjistil, že se ho vzrušuje, když padá k zemi zastřelený člověk či sex s nehybnou, mrtvou obětí. Jako „normální“ milenec prý nestál za nic, začal proto vraždit, aby ukojil své zvrácené představy.
První obětí byla v srpnu 1951 u Chomutova pasačka krav (†15), kterou po smrti znásilnil. Následovaly další, poslední oběť, manželku (†57) svého známého, v listopadu 1956 oloupil a zavraždil. Její vnučku (11), která byla doma, znásilnil. Dopadli jej v březnu 1957. Ještě téhož roku byl Mrázek, který čekal, že vyfasuje tak 10 let, odsouzen k trestu smrti. Exekuci kat vykonal 29. prosince, následujícího dne bylo tělo vraha v motolském krematoriu zpopelněno.
6.Heparinový anděl smrti
Absolvent brněnské záchranářské nástavby Petr Zelenka (49) vystřídal jako zdravotník několik míst, až se v roce 1998 uchytil na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) havlíčkobrodské nemocnice. Dodělal si vzdělání a jako zdravotní bratr nastoupil začátkem roku 2006 na vedoucí místo. Jenže doma to slavné nebylo. Partner byl často pryč kvůli nové práci, přidal se alkohol, frustrace. Zelenka sáhl po stříkačce s heparinem. První oběť ještě přežila, záhy ale na oddělení začali umírat pacienti na masivní vnitřní krvácení.
V září téhož roku si nechal primář Pavel Longin zpracovat rozpis služeb při úmrtích. Zelenkovo jméno bylo u všech. Ze špitálu ho propustili, trestní oznámení podali ale se zpožděním. To už Zelenka pracoval v nemocnici v Jihlavě. Tam ho také policisté 1. prosince 2006 zadrželi. Vrah si přitom byl jistý, že ho nedopadnou, byl oblíbený, pečlivý, milý. Potřeboval ale intenzivní prožitky, proto sáhl po heparinu. Obvinění padlo po roce, v lednu 2008 začal ostře sledovaný soud. O měsíc později, 22. února, padl konečný verdikt, za sedm vražd a 10 pokusů o ni doživotí.
7.Sedlák travičem vlastních dětí
Spolu se ženou koupil koncem 19. století František Novotný statek v Komárově na Pardubicku. Jako temný stín se nad hospodářstvím vznášela hrůza, která se tam krátce před tím odehrála. Původní hospodář Josef Englich otrávil všech pět příbuzných, kromě manželky. Vyfasoval provaz, vdova musela statek prodat. Novým majitelům, Novotným, se tu postupně narodilo šest dětí. Ani jedno se ale nedožilo měsíce. Na jednu rodinu to i v té době, kdy byla dětská úmrtnost poměrně vysoká, bylo až až.
Sedlák odešel k milence, vdově, narodil se jim syn František. Podle serveru Badatele.net ale chlapec jako půlroční onemocněl a zemřel. Doktorovi, na kterého se nešťastná matka obrátila, se ale něco nezdálo. Pitva odhalila, že kojenci někdo nalil do úst žíravinu. Při exhumaci šesti zemřelých miminek byl v ostatcích nalezen arsenik. Jed, kterým trávil příbuzné předchozí majitel statku. Novotný, který nenáviděl děti a neštítil se vraždit vlastní krev, dostal provaz. Exekuce byla provedena 25. února 1899, tělo pohřbeno do hromadného hrobu.
8.Moravský mordýř Šimák
Vyučený soukeník Anton Schnimak (†26), česky Antonín Šimák, řádil ve druhé polovině 19. století na severní Moravě. Nejprve kradl, jako dvacetiletý kvůli tomu skončil ve vězení. Ze spoluvězňů vytáhl seznam majetných lidí, po propuštění si pořídil dva revolvery a začal loupit. První obětí byl v květnu 1887 farář ve Slezské Ostravě. Ten ještě postřelení přežil. Další den zavraždil Šimák v Hulváckém lese muže. Rána přivolala svědky, ani okrást ho nestačil.
Oloupil až další tři oběti, jednou byla těhotná žena. Vraždil a kradl i v rodných Odrách, tady zastřelil sedláka před zraky sousedky sedláka Františka Valcla, pak škodil v Moravičanech. Použít zbraň se ani chvíli nerozpakoval, poslední, šestou obětí byl v červnu téhož roku pekařský pomocník. Klec spadla po necelém měsíci. Šimák dostal provaz, na jeho popravu 1. října 1878 v Novém Jičíně se prodávaly vstupenky.
