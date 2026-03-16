Rušná sobota v Chrudimi: Šílenec střílel z okna po chlapcích

Autor: Jitka Pecharová - 
16. března 2026
11:35

Nejprve výstřely z okna, pak hrozby použití nože a pistole přímo na ulici! V takové drama proměnil poklidné sobotní odpoledne opilý a zfetovaný muž (38) v Chrudimi. Policisté mu po zadržení naměřili skoro tři promile!

Výstřely údajně směřoval ze čtvrtého patra panelového domu na sídlišti ve Škroupově ulici na kolemjdoucí lidi, konkrétně na dvojici chlapců (17, 16), kteří se okolo půl čtvrté odpoledne pohybovali venku. „Střílel na mého syna a jeho kamaráda. Kluci se bránili, křičeli. Utekli za dveře a já mezitím volala 158,“ popsala matka jednoho z mladíků na sociální síti.

Napjatá situace neskončila ani poté, co z okna střelec zmizel. Vyšel ven, kde měl ohrožovat další lidi. To už přijela policie, muže zadržela a zajistila u něj zbraně. „Našli u něj pistoli, nůž a teleskop,“ uvedl svědek. Střílet měl z plynové pistole. „Při dechové zkoušce nadýchal 2,71 promile a pozitivní byl i test na drogy,“ uvedl policista Tomáš Dub. Muž čelí obvinění z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

Střelba měsíc po vraždě

Střelec sice nikoho nezranil, ale jeho chování lidi vyděsilo. „Je to pro nás psychicky náročné,“ svěřila se matka chlapce, na kterého měl pálit. Mezi obyvateli Chrudimi se navíc diskutuje o tom, že v ní již není bezpečno. Jen pár hodin po střelbě policisté zasahovali na druhé straně města u potyčky asi pěti bezdomovců a je to jen měsíc, kdy ve městě mladík (17) v bytě údajně ubodal přítele matky.

drogynůžpistolestřelbaopilecplynová pistoleteleskopický obušekoknoChrudim
