Situace trvá už od loňského května a podle místních se stále zhoršuje. „Ten muž opakovaně hází z okna různé předměty, prázdné lahve od piva a tvrdého alkoholu, sklenice se zavařeninami, odpadky, melouny, vybavení bytu, dokonce i psí exkrementy. Lahve létají z okna běžně během dne, někdy už v poledne, kdy si venku hrají děti,“ řekla pro Blesk.cz jedna z nájemnic.
V jeden den koncem února dle ní vyhodil muž na ulici hned pět lahví od alkoholu. Nájemníci navíc tvrdí, že se muž chová hrubě ke svému psovi.
Jsou na něj krátcí?
Policisté muže několikrát vezli na výslech na služebnu, vždy se však vrátil zpět. Muž zaměstnává i strážníky.
„Řešili jsme ho opakovaně. Strážníkům ani neotvírá. Jeho prohřešky jsme dosud dle zákona mohli řešit umístěním na záchytnou protialkoholní stanici,“ řekl velitel strážníků Libor Bolom. Na záchytce se ovšem jen vyspí a nic neplatí.
Nechtějí další Frenštát
Obyvatelé domu se bojí podobnosti situace s jiným případem z minulosti. „Máme vážné obavy, že je jen otázkou času, kdy bude někdo zraněn. Neradi bychom, aby se stalo něco podobného jako v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm, kde soused vyhodil dům do vzduchu. Na co se čeká?,“ bojí se nájemnice.
Ve 13 let starém případu problémový muž Antonín Blažek vyhodil pomocí plynu úmyslně panelák do vzduchu. Zabil šest sousedů a sebe. Zranil 10 lidí.
Naděje od soudu
Počátkem března ale přišly nájemníkům konečně lepší zprávy. Opilý soused nejspíš „dojede“ na to, že městu neplatí nájem. To ho dalo k soudu.
„Město Příbor ve věci obdrželo nepravomocný rozsudek soudu na vystěhování. Zároveň probíhá sociální práce s dotyčným,“ uvedla Iveta Busková z odboru správních činností.
Rozhodnutí je zatím nepravomocné, nervy nájemníků tak ještě chvíli budou našponované.
