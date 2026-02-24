Nebožačka na sobě skoro nic neměla, podněty nevnímala a upadala do bezvědomí. Řidič zavolal strážníky. Jeden z nich, zkušený válečný veterán, jí dal první pomoc a snažil se s ní mluvit až do příjezdu zdravotníků. Ti ji odvezli do nemocnice.
„Velké díky patří všímavému oznamovateli, který nebyl lhostejný a jednal. Díky tomu se ženě dostalo pomoci včas,“ vzkázali strážníci. Co se ženě stalo a jak se ocitla nalehko v nočním mrazu u silnice, už řeší policisté.
VIDEO: Dramatická záchrana života v Náchodě.
Dramatická záchrana života v Náchodě. Policie České republiky