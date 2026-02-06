Babička havarovala na Nový rok krátce po 17. hodině u Pohořílek u Bílova na Novojičínsku. Vůz sjel se silnice a převrátil se na bok.
„Dívenka (8) se zachovala velmi odvážně. V takto náročné situaci s rozvahou neřešila to, že je sama zraněná. Bylo pro ni důležité zajistit pomoc babičce,“ vyzdvihnul šéf záchranářů David Holeš.
Štěpánka vylezla z auta, které po havárii skončilo v příkopu, zpět na silnici. Svítilnou na mobilu zastavila okolo jedoucí auto. Jeho osádka přivolala záchranáře.
„Její čin si bezesporu zaslouží ocenění a může být příkladem nejen dalším dětem, ale i dospělým,“ vyzdvihnul ředitel ředitel.
