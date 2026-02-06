Babička havarovala na Nový rok krátce po 17. hodině u Pohořílek u Bílova na Novojičínsku. Vůz sjel se silnice a převrátil se na bok.

„Dívenka (8) se zachovala velmi odvážně. V takto náročné situaci s rozvahou neřešila to, že je sama zraněná. Bylo pro ni důležité zajistit pomoc babičce,“ vyzdvihnul šéf záchranářů David Holeš.

Vážná nehoda na Novojičínsku: Zraněná dívka (8) zachránila řidičku z vybouraného auta!

Vážně zraněné ženě (58) po nehodě u Bílova na Novojičínsku přivolala pomoc dívenka (8), sama také poraněná.

Štěpánka vylezla z auta, které po havárii skončilo v příkopu, zpět na silnici. Svítilnou na mobilu zastavila okolo jedoucí auto. Jeho osádka přivolala záchranáře.

„Její čin si bezesporu zaslouží ocenění a může být příkladem nejen dalším dětem, ale i dospělým,“ vyzdvihnul ředitel ředitel.

Štěpánku (8), která po nehodě auta dokázala přivolat pomoc ke zraněné babičce (58), ocenili záchranáři.
