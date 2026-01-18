„Často létají lahve od alkoholu, jednu paní málem trefil. Vyhodil už kde co. Třeba rošty z trouby i oblečení,“ říká žena ze sousedství. „Prý se mu stala tragédie v rodině, od té doby je agresivní a pije,“ říká další. Lidé z domu mluvit ze strachu nechtějí.
Město je zatím na muže krátké. „Chceme jednat zákonně. Mám-li dobré info, nikoho nezranil a neudělal větší škodu. Žel legislativa často přeje nepřizpůsobivým,“ krčí rameny místostarosta Valentin Putala s tím, že se čeká na verdikt soudu o možném vystěhování muže. Neplatí totiž nájem.
Nikomu neotvírá
Redaktor Blesk.cz zkusil na místě muže kontaktovat, ale ten neotvíral. „Neotvírá ani nám. Řešili jsme ho opakovaně. Jeho prohřešky jsme podle zákona mohli řešit pouze umístěním na záchytnou protialkoholní stanici,“ řekl velitel strážníků Libor Bolom.
Právník: Volejte policii
Pokud kdokoli viděl, jak muž vyhodil předmět z okna, kterým někoho ohrozil, a viděl odkud, je dle právníka možné volat policii. „Takové jednání může být považováno za výtržnictví či pokus ublížení na zdraví. Je-li svědectví více, je možné se i hromadně písemně obrátit na okresní státní zastupitelství v Novém Jičíně,“ radí advokát Tomáš Krásný.
