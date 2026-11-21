„Je to neetické, nemorální a jako pedagog zmíním hlavně to, že nevýchovné,“ říká Ivo Saniter. Podle něj děti podceňujeme, že je téma nezajímá. „Ale ony se jednou zeptají a zajímat se budou,“ míní.
Odkaz komunistů, kteří obdivovali Sovětský svaz a kontroverzně ovlivňovali naše školství i kulturu, se mu nelíbí. „Jak nejen dětem vysvětlíme, že 37 let po revoluci, v době svobody, za kterou jejich rodiče a prarodiče bojovali, se ulice jmenují po lidech jako Fučík, Choráz či Nejedlý,“ zdůvodnil.
Morální princip
Ivo Saniter proto založil petici za přejmenování ulic nesoucích jméno kovaných komunistů. Zatím je ale reakce lidí vlažná. „Je pravda, že dosud jsem ji nepropagoval, jen tu a tam ji připomenu, mluvím s komunálními politiky a podobně. Ale nejde ani tak o tu petici, jako spíše o morální princip,“ podotkl. Pokud chcete jeho snažení podpořit, petice je ZDE
Radnice případnou změnu nemá na pořadu dne a podle vyjádření čeká na podnět. „Město dosud žádnou oficiální petici ani žádost týkající se přejmenování ulic neobdrželo. Z tohoto důvodu nebyla uvedená problematika dosud projednávána,“ uvedla vedoucí kanceláře starosty Iveta Busková.
Nechce se jim do toho?
Podle Sanitera je zachováním názvů ulic nejen v Příboru slabá politická vůle. „Když jsem to řešil s bývalým starostou, říkal, problém, administrativní těžkosti. Občanky by se musely měnit a podobně. Ulice Choráze, Zdeňka Nejedlého jsou na sídlišti, tam to, dejme tomu, beru, ale třeba ulice Švermova, Šmeralova, to je v Příboře pár vilek,“ přemítá.
Příbor je v současnosti jediným městem v Česku, jehož ulice nese jméno J. V. Choráze. Po tomto revolucionáři je pojmenovaná ulice ještě v městysi Hustopeče nad Bečvou na Přerovsku, jeho rodišti.
Po kom jsou v Příboře pojmenované ulice?
*Zdeněk Nejedlý - hlavní kulturní ideolog stalinské éry v ČSSR, řídil dogmatické reformy školství a politické čistky. Získal přezdívku „Rudý dědek“.
*Julius Volek-Choráz – publicista, delegát ustavujícího sjezdu KSČ, obdivovatel a propagátor SSSR, pohřben je u Kremelské zdi v Moskvě.
*Julius Fučík - komunistický novinář, obdivovatel a propagátor Sovětského svazu v době největšího bolševického teroru s miliony mrtvých
*Bohumír Šmeral – jeden ze zakladatelů KSČ, přesvědčený austromarxista, stál za Rakouskem-Uherskem, nechtěl samostatné Československo
*Jan Šverma – publicista a politik, blízký spolupracovník Klementa Gottwalda, vnímán i kladně, zemřel při účasti v protinacistickém odboji
*Nábřeží Rudoarmějců – Sovětská Rudá armáda 23 let po konci 2. světové války vedla přepadení Československa a pomohla držet u moci komunisty
*9. května - Státní svátek z dob vlády KSČ, inspirován svátkem v Sovětském svazu. V Evropě skončila druhá světová válka 8. května.
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