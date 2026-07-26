Jaroslav Bárta se rozhodl věnovat do sbírek Muzea Novojičínska nádherný historický cylindr z doby kolem roku 1870. Klobouk je navíc ve výjimečně zachovalém stavu.
„Podle rodinného vyprávění jej jeho původní majitel nasadil na hlavu pouze jedinkrát – ve svůj svatební den. Poté byl pečlivě uložen a díky tomu se dochoval v téměř zánovní podobě až do dnešních dnů,“ uvedl kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík.
Vzácný cylindr pochází ze slavného pražského závodu Václava Čekana, který patřil od poloviny 19. století mezi nejprestižnější výrobce módních klobouků v českých zemích.
Klobouky s označením „Václav Čekan Praha" jsou dnes mezi sběrateli i historiky velmi ceněné. „Cylindr byl kdysi svědkem jedné svatby a po více než 150 letech našel nový domov u nás, kde bude moci vyprávět svůj příběh dalším generacím návštěvníků. Za to patří manželům Bártovým velké poděkování,“ dodal kastelán.
150 historických kousků
Nová výstava S kloboukem na zámek, která potrvá do 31. října, představuje část jedné z největších sbírek šlechtických pokrývek hlavy v České republice.
K obdivu je asi 150 nejzajímavějších exponátů z celkového souboru čítajícího 385 historických klobouků v Muzeu Novojičínska. Nechybějí cylindry, buřinky ani elegantní dámské klobouky, které kdysi nosili členové významných šlechtických rodů.
Samotná existence sbírky klobouků přitom není samozřejmostí. Po druhé světové válce byly šlechtické textilie svezeny do centrálních depozitářů, kde část z nich nenávratně zanikla.
Právě díky iniciativě podnikového muzea Tonaku se však šlechtické klobouky podařilo převézt do Nového Jičína, kde se staly součástí sbírek. Dlouhá desetiletí však zůstávaly ukryté v depozitářích. Až nyní se mohou znovu představit veřejnosti na výstavě v Kuníně.
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