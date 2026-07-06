Zesnulý Plzeňan byl nadšeným sběratelem a vášnivým modelářem. Nashromáždil sbírku dřevěných krušnohorských kouřících figurek a sám sestavil desítky pohyblivých modelů z legendární stavebnice Merkur. S těmi se dočkal i zápisu do české databanky rekordů.
Úředníci správně odhadli, že předměty mohou být cenné. Obrátili se tedy na ministerstvo kultury. Konkrétní cena sbírek sice určená nebyla, ale všem bylo jasné, že o tuhle podívanou by lidé neměli přijít.
„Vzhledem k jejich významu jsme obě sbírky předali do muzeí,“ uvedla mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Denisa Kulasová.
Cena do statisíců
Tradiční kouřící krušnohorské figurky, které se vyrábí ze dřeva a slouží jako podstavec pro vánočního františka, zamířily do Národního muzea v Praze.
Odhad jejich ceny Národní muzeum nesdělilo. Na aukčních portálech se pohybují v řádu stovek až tisíců korun. Záleží na výrobci, provedení, či zda jde o ucelenou sérii, to pak cena výrazně roste.
Modely ze stavebnice Merkur do Moravského zemského muzea v Brně. „Jejich cena se těžko odhaduje, ale je v řádu statisíců korun. Unikátní jsou tím, že se jedná o již složené, nádherné modely ze stavebnice Merkur, nikoliv jen krabičky. Určitě je vystavíme,“ slíbila mluvčí brněnského muzea Barbora Onderková.