Poprvé sfáral do podzemí v roce 1981. Už tehdy se upsal na 18 měsíců náborářům a nastoupil na Důl Vítězný únor v Koblově. „Díky tomu jsem si o pět měsíců zkrátil vojnu, na které jsem byl v Košicích,“ vzpomíná Tomáš Kudeljnjak.
Nebyla to jediná výhoda, kterou podnik nabízel. Na šachtě se nadprůměrně vydělávalo, dostal přidělený firemní byt. „Nato jsem si založil rodinu a ty peníze byly stále potřeba, do penze jsem šel až v roce 2013. Nikdy jsem nedělal nic jiného, šachty mi byly vždy mým druhým domovem,“ usmívá se havíř.
Lásku k hornickému řemeslu, stejně jako poněkud nezvyklé příjmení, zdědil po svém tatínkovi. Který přišel po válce ze Záhřebu a také fáral v ostravsko-karvinských dolech.
Muzeum v trucovně
Jelikož mu všechno okolo hlubin podzemí a i těžení černého zlata chybělo, založil vlastní muzeum, plné hornických artefaktů. „Doma už mi nevešly, i z úcty k řemeslu jsem pro ně vystavěl dřevěnou chaloupku, které říkám trucovna,“ uvedl Kudeljnjak.
Velkou část sbírkových předmětů našel nadšenec při likvidaci šachet vyhozených do kontejnerů.
Petřkovická rarita
Tomáš je i zdatný řezbář, ozdobil si muzeum svými postavičkami a betlémy ze dřeva. „Bylo to lacinější, než je kupovat,“ shrnuje lapidárně všeuměl.
Je tak autorem rarity, jíž je dřevěný Petřkovický hornický betlém. „Původně měl být jen takový malinký, přidával jsem a přidával, a po třech letech z něj bylo rozměrnější dílo. Svatou rodinu tu mám pod těžní věží se strojovnou,“ popisuje.
Chaloupka U haviřa
Prostor se sbírkou hornických artefaktů je k vidění v ulici Pod Landekem po cestě do hornického muzea Landek Park v Ostravě-Petřkovicích. Když tu bývá Tomáš Kudeljnjak, rád vás provede. Některé raritky z jeho sbírky má i na výměnu. Vstupné se neplatí a objednat se můžete na e-mailu: t.kudeljnjak@seznam.cz
