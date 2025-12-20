Pan Jindřich 63 let pracoval jako zedník a štukatér a byl neustále v jednom kole. I v důchodu musí pořád něco dělat. „Manželka Eva (66) vždy vystřihovala Ladovy papírové betlémy. Já jí jednou řekl. Udělám ti takový betlém, který nikdo jiný mít nebude,“ vzpomínal Stejskal. Své slovo splnil. Postavil největší betlém z cementové malty v Česku.
Lidé i zvířata
Celkem je tu 38 figurek vysokých 80 cm, z toho je 28 lidských postav a 10 zvířátek. „Nejdříve jsem vytvořil figurky Panny Marii, Josefa, Tří králů a Ježíška v kolébce. K nim jsem ze dřeva vyrobil stavbu chléva, vyřezal betlémskou hvězdu na štít střechy, z překližky udělal zadní stěnu betléma a namaloval na ní jednotlivé kameny,“ vypočetl Stejskal.
Pod štítem střechy betlému je pohybové čidlo. Když se někdo přijde na figurky podívat, začnou se hrát koledy.
Nové přírůstky
Čiperný senior nezahálí a každý rok nějakou novou figurku do betléma přidělá. „Letos jsem udělal sedm muzikantů – bubeníka, klarinet, basu, tři trumpety a dirigenta,“ prozradil.
Příští rok chystá dvě zpěvačky. „Budu je dělat podle své představy, jak se mi ženy líbí a budou to krasavice,“ smál se Stejskal.
Ukradená vnučka
Figurky vytváří Stejskal podle vlastní fantazie, ale dává jim i podobu konkrétních lidí. Na jedné je on sám, na jiné pak jeho vnučka Barunka. „Ta je moje nejoblíbenější,“ svěřil se Stejskal.
Právě vnučku mu zloděj z betléma letos ukradl. „Jeden pondělní večer zmizela. Dcera to zveřejnila na sociální sítí. Lidé se tam do zloděje strašně pustili. Asi se lekl, nebo se v něm hnulo svědomí, a hned následující den sošku do betléma vrátil,“ dodal Stejskal.
Výroba figurek
„Nejdříve jsem si vzal šestku drát a vymodeloval jsem s něj základ pro figurku. Na to jsem přidal cementovou maltu a jako sochař jsem to začal tvarovat. Někde jsem přidal, jinde ubral a nakonec dodělal detaily. Žádnou formu na figurky jsem neměl. Začal jsem vždy ráno a muselo mít do večera hotovo, než mi ztvrdla malta,“ popsal Stejskal.
VIDEO: Staročeský vánoční trh v Betlémské kapli. Unikátní pohyblivý betlém vznikal osm let. (prosinec 2025)
Staročeský vánoční trh v Betlémské kapli. Unikátní pohyblivý betlém vznikal osm let. Frederikke Anna Toman