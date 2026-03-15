Muž je čerstvým rekordmanem. Získal titul za největší sbírku reklamních vlaječek v České republice a jeho unikátní kolekce už byla oficiálně zapsána do naší databanky rekordů.
Svoji první vlaječku dostal od Vagónky Studénky v 11 letech. Od té doby za téměř padesát let dokázal nashromáždit úctyhodných 6 129 kusů – státních, městských, obecních, klubových i reklamních vlaječek z jedenácti zemí světa.
Historická a vyšívaná
„Skutečným klenotem mojí sbírky je nejstarší kousek pocházející z roku 1932. Je ručně vyšívaný a patří SK Stará Boleslav,“ chlubil se muž. Synové ale prý v jeho koníčku pokračovat nehodlají, možná ale jednou převezme sběratelské žezlo vnučka nebo vnuk.
Pan Jaroslav nejprve vlajky věšel na zeď pomocí hřebíků. Jenže když bylo potřeba malovat, musel vše sundávat. Vymyslel proto systém dřevěných roštů a kolejniček, díky kterému jde sbírka dolů i nahoru mnohem snadněji.
Manželka měla pochopení
Manželka pana Jaroslava už odešla na věčnost, ale podle jeho slov byla tolerantní „tak napůl“. „V chodbě mohly viset, ale v ložnici a obýváku ne,“ smál se. Dnes už mohou být opravdu všude.
Vlajky kupuje někdy za korunu, jindy za deset. Málokdy je pořizuje jednotlivě, protože poštovné je drahé. Spíše hledá nabídky s větším množstvím kusů. „Občas se stane, že je v krabici polovina vlaječek, které už mám, ale to nevadí. I když často vypadají stejně, mívají jinou barvu střapců nebo zadní stranu,“ vysvětlil.
Hurá do popelnice
„Jednou jsem pro vlaječky dokonce lezl do kontejneru. Bál jsem se, že se z něj nedostanu ven, tak jsem si k němu raději přitáhl i žebřík,“ vzpomínal pan Jaroslav. Dnes už se podle něj nové vlaječky shánějí čím dál hůř. Nejsou v kurzu a přednost dostávají jiné reklamní předměty.
Pokud máte doma vlaječky, které oželíte, pan Jaroslav za ně bude moc rád. Stačí mu napsat na: jarek.h.h@seznam.cz
