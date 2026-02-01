Ivana De-Giustová se k tradičním krojům dostala zcela přirozenou cestou. „Vyučila jsem se krejčovou a k ručním pracím mě odmala vedla babička. Když mé děti začaly chodit do folklórního souboru, začala jsem se starat o jejich kroje. Postupně jsem dostala do péče i kroje dalších členů souboru a nakonec i dalších obyvatel Jablunkova a okolí,“ popsala.
V roce 2009 si otevřela vlastní šicí dílnu a začala se specializovat na renovaci a výrobu krojů Těšínského Slezska.
Postaru, takže pomalu
Krejčová je na tradiční postupy hrdá. „Nějaká velkokapacitní výrobna krojů nebo něco jako pásová výroba a tak... Nic takového se u mně neděje. Vše se dělá ručně, poctivě, pěkně po staru a tudíž pomalu,“ usmála se Ivana De-Giustová.
Věnuje se tradičním vyšívacím technikám, jako je plastická výšivka těšínských sukní, bílá výšivka rukávů nebo křížková výšivka typická pro goralské kroje.
Ocenění od kraje
Řemeslné dědictví, které Ivana De-Giustová svou prací udržuje, nenechalo chladné ani vedení kraje.
„Tito lidé jsou pro kraj obrovským darem. Udržují při životě řemesla, která by jinak mizela a s chutí je předávají dál. Paní Ivana je významnou nositelkou tradic Těšínského Slezska, její vyšívané suknice zdobí nejeden kroj. Jsou chloubou mnoha milovníků lidové kultury,“ řekl radní Peter Harvánek. De-Giustové předal certifikát s titulem Mistryně rukodělné výroby a finanční odměnu.
VIDEO: Starobylý obřadní tanec zavádka z Hanáckého Slovácka je ozdobou hodů.
Starobylý obřadní tanec zavádka z Hanáckého Slovácka je ozdobou hodů. fb