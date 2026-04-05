Už jako malá si notovala a tancovala, když uslyšela chytlavou melodii. Ve čtyřech letech začala baletit, v osmi ji pohltil moderní tanec. Mel hraje na klavír, ve svých 13 letech se stala členkou Operního studia Národního divadla moravskoslezského.
„Diváci mě mohli vidět vystupovat v opeře Proces, kde jsem byla vůbec nejmladší členkou. Roztomilé děti jsme hráli v Turandotovi, v němž láska zvítězí nad chladem, krutostí a lstí,“ popisuje Melanie své první úspěšné divadelní krůčky. Jejím snem je stát se muzikálovou sólistkou a herečkou.
V tanci je příběh
Jak říká, ráda tancem vyjadřuje niterné pocity. „Je v něm vždy ukrytý příběh, který se snažím citlivě vyprávět pohybem. Vypadá to jednoduše, je ale za tím dennodenní práce. Musíte cvičit a cvičit, talent samotný rozhodně nestačí,“ uvedla gymnazistka.
Právě tanec dívku vynesl do finálové jednadvacítky Zlatého oříšku 2025 a probojovala se i mezi sedm nejtalentovanějších dětí v Česku.
Zlatý oříšek
„Výhra mi určitě posílila sebevědomí, je takovou další metou v mé kariéře,“ usmívá se Mel, které k triumfu v přímém přenosu Zlatého oříšku přála osobně zpěvačka Dasha. „Je úžasné vidět někoho tak mladého, a zároveň už tak výrazného,“ řekla.
Soutěž se nezaměřuje se na jednu disciplínu, hledá výjimečnost napříč všemi obory od sportu přes vědu a techniku až po umění. Stát se finalistou znamená prokázat mimořádný talent, vytrvalost i vášeň pro věc.
Vítězí, kam přijde
Melanie Musilová je taneční živel, který na jevišti nepřehlédnete. Je vicemistryní světa v solo showdance 2024 největší světové taneční soutěže Dance World Cup. Stala se také členkou mezinárodní Musical Theater Company vedené věhlasným britským choreografem Stephenem Mearem.
Je také vícenásobnou medailistkou v moderním tanci, jazz dance a show dance a to jak z mistrovství České republiky tak i evropských soutěží. Její osobní taneční trenérkou je držitelka ceny Thalie Natalia Adamska z Národního divadla moravskoslezského.