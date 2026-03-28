Areál bývalé strojní cihelny v Boubíně patří patrně k nejlépe dochovaným historickým cihelnám s autentickými provozními objekty i strojním vybavením. To z ní dělá mimořádně cennou technickou památku. Celkové náklady na obnovu přesáhly 4,5 milionu, necelá polovina byla hrazena z dotací.
Objekt, ve kterém se cihly vyráběly už v 18. století, chátral od roku 1985, kdy tu byla výroba uzavřena.
Druhé místo obsadil projekt obnovy objektu Panská sýpka - Volyně v Jihočeském kraji a na třetím místě se umístil areál hradu Štramberk s věží Trúba v Moravskoslezském kraji.
Mezi památkami s obnovou do dvou milionů vyhrála obnova bývalé fary v Hynčicích na Krnovsku. V současné podobě vznikla snad ve 30. letech 18. století přestavbou staršího objektu.
Na druhém místě skončila věštínská kaplička v Pošumaví - Strašín v Plzeňském kraji a na třetím místě rekonstrukce pláště fary a farní zdi v Úštěku v Ústeckém kraji. Soutěž je vyhlašována od roku 2013.
Veselí nad Moravou opravilo památkově chráněnou budovu, v níž sídlí restaurace.