AAA AUTO otevřelo nové autocentrum v Českých Budějovicích
Společnost AURES Holdings, provozovatel mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO, oficiálně otevřela novou pobočku v Českých Budějovicích s dvojnásobnou rozlohou oproti původní a nabídkou 350 automobilů. V hlavním jihočeském městě AAA AUTO působí už 27 let a nabízí zde kompletní služby v oblasti prodeje a nákupu automobilů.
Pobočka fungovala od poloviny ledna ve zkušebním provozu. Nyní byla oficiálně otevřena za přítomnosti společných generálních ředitelů AURES Holdings Karolíny Topolové a Petra Vaněčka a také prvního náměstka primátorky Českých Budějovic Petra Mareše. „První pobočku AAA AUTO v Českých Budějovicích jsme otevřeli již v roce 1998 spolu s pobočkami v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Jihočeský kraj je pro nás dlouhodobě strategicky významným regionem. Obzvláště v Českých Budějovicích dlouhodobě rostla poptávka, a proto jsme hledali vhodnější prostory pro expanzi. Jen loni jsme na českobudějovické pobočce prodali 1 800 automobilů, meziročně o 35 procent více,“ vysvětlila Karolína Topolová, společná generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.
Nové moderní prodejní a obchodní prostory s prosklenou fasádou doplňuje kompletní vybavení pro servis a údržbu vozidel. Jsou zde také dílny včetně zvedáků, na nichž procházejí vozy vykupované na pobočce kontrolou více než 260 parametrů. Mohou je využít také zákazníci a prohlédnout si zde (sami nebo se svým mechanikem) vybraný vůz. Na pobočce nechybí ani autonomní myčky a čerpací stanice.
Nová pobočka se nachází ve frekventované nákupní zóně na adrese Strakonická 2932 na ploše o výměře bezmála deset tisíc metrů čtverečních, na nichž nabídne 350 automobilů místo původních 190. „Budova autocentra je plně klimatizovaná, využívá rekuperaci vzduchu, téměř neslyšitelný nejmodernější systém VRV Daikin, který variuje množství chladiva a regulaci zatížení. Máme vlastní fotovoltaickou elektrárnu, která primárně vyhřívá zásobník teplé vody a další zbytkovou energii potom využívá pro provoz budovy. Osmdesát procent plochy střechy je osázeno rozchodníky, které zadržují dopadající teplo, a tím přináší úsporu na chlazení, a také vody, což uspoří stočné,“ prozradil společný generální ředitel Petr Vaněček s tím, že stavba budovy trvala deset měsíců. Plocha původní pobočky zůstává ve vlastnictví AURES Holdings a vyroste tam nové centrum pro užitkové a levnější vozy.
Jižní Čechy, jichž jsou České Budějovice krajským městem, jsou z hlediska poptávky po ojetých vozech zajímavou destinací. Ze 14 českých krajů je ten Jihočeský šestým největším odbytištěm pro sekundární trh – ročně se tu prodá téměř 45 tisíc aut. Téměř 53 procent zde prodaných vozů má pod kapotou diesel, 44 procent benzinový motor. Třetím nejprodávanějším typem pohonu jsou elektromobily (1,4 %), jejichž počet se loni meziročně zdvojnásobil na 600 kusů.
Boom zde zažívají automatické převodovky, s nimiž se v Jihočeském kraji prodávala letos již téměř polovina aut (49 %). To je nový trend – ještě v loňském roce byl podíl automatů pouze 37,2 procenta. Spolu s tím roste i zájem o pohon 4x4 – letos mělo čtyřkolku už 47 procent všech prodaných aut, zatímco loni to bylo 28 %.
Průměrná cena prodaného ojetého vozu v jižních Čechách je letos 326 tisíc korun, zatímco celorepublikový průměr je 329 tisíc. Oproti loňskému roku je to znatelný nárůst (průměr trhu za 2025 byl 303 tisíc Kč). Průměrné stáří ojetého auta je 13 let, najeto má 160 tisíc kilometrů.
Stejně jako ve zbytku České republiky se i v Jihočeském kraji nejlépe prodávají vozy Škoda, jejich podíl tu je ale o něco nižší (21 %). Z modelů vedou Octavia, Fabia a Superb. Auta se tu nejčastěji prodávají v šedé, bílé nebo černé barvě, stejně jako ve zbytku republiky.
