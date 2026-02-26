Zloděj si pro své aktivity vybral restauraci Židenicích. „Přisedl si ke stolu, u něhož seděl starší muž, a dal se s  ním do řeči. Nevybral si ho náhodou – měl na stole před sebou odloženou peněženku. Zloděj během hovoru vytáhl z tašky tričko a pod záminkou prodeje jej rozprostřel na stůl,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.

Pak ukázal zloděj neuvěřitelnou zručnost. Při hovoru nenápadně sebral své oběti peněženku. Pod stolem ji otevřel, vytáhl z ní peníze a při sklízení trička ze stolu ji opět nenápadně vrátil na původní místo.

„Okradený si ničeho nevšiml, a že mu chybí peníze, zjistil až při placení. Zásadní roli pak v celém případu sehrála obsluha restaurace, která prohlédla kamerové záznamy a zjistila, jak se peníze ztratily,“ pokračoval policejní mluvčí.

Policisté tak znali tvář podvodníka a začali po něm pátrat ve svých databázích. Když v tom přišel telefonát z restaurace. „Je tady zase,“ zavolali z restaurace. „Policisté zlodějíčka na místě zadrželi a rovnou putoval do cely, kde si počká na trest. Hrozí mu až dvě léta za mřížemi,“ dodal Chaloupka.

