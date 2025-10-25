Trámy unikátní roubenky jsou z let 1588 až 1590, tedy z dob, kdy se ještě po Beskydech proháněli valaši se stády ovcí, a v Praze vládl císař Rudolf II. Dochovaly se téměř zázrakem, což svědčí o poctivém dřevě a ruční práci, která přežila i války.
Uvnitř to voní historií. Kachlová kamna a sporák by se klidně jednou daly znovu roztopit, dveře drží původní kování a zárubně nesou odkaz pradědečků dnešních obyvatel.
Některé části chalupy, jako třeba podezdívka, střecha jsou o nějaké století mladší. Celkově je však roubenka v havarijním stavu a potřebuje opravy jak sůl, aby ustála i další desetiletí a století. „Památkáři nás přemluvili, aby stavení obec koupila. Slíbili nám i pomoc s financováním renovace a s dotacemi, ale nejdříve bychom rádi dřevěnku přestěhovali,“ uvedl starosta Kunčic pod Ondřejníkem Jiří Mikala.
Budoucí miniskanzen
Stojí utopená pod silnicí, kde ani není možnost parkování. „Našli jsme pro ni místo naproti kostelu vedle druhé původní roubenky. Až se obě opraví, chtěli bychom tam vytvořit takový miniskanzen,“ dodal starosta s tím, že se stěhováním ještě čekají na verdikt památkářů a mělo by k němu dojít příští rok.
„Obnovu roubenky plně podporujeme a rozpočty jsou již připraveny. Roubená konstrukce zahrnuje trámy z jedlí pokácených v letech 1588 až 1590 a do konstrukce této chalupy byly začleněny zřejmě z jiné starší stavby. Jedná se o nejstarší dosud exaktně zjištěnou dřevěnou konstrukci v rámci obytných stavení v kraji,“ doplnila mluvčí ostravských památkářů Petra Batková.
