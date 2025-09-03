Silný vítr zřejmě strhl před pár dny elektrické dráty a jiskry z nich zachvátily stodolu, hospodářskou budovu i roubenku z první poloviny 19. století, pečlivě rekonstruovanou. Plameny se šířily šílenou rychlostí. Když navíc bouchl plyn, hasiči čelili ohni, který odmítal ustoupit.
Cisterna vozila vodu tam a zpět od řeky i z Jablunkova. Na místě bylo 102 hasičů, nasazených 32 vozidel, byl vyhlášen II. stupeň poplachu a zřízeny tři bojové úseky. Nestačilo to. Zároveň hrozilo, že se oheň rozšíří i na sousední dům.
Sestru museli vyvést
Roubenka čněla nad centrem obce na kopci. „Obrovská materiální, historická, kulturní i duchovní ztráta… nepopsatelné,“ přiznal folklorista Jan Michalík ze sousedního Písku. „Dřevěnka byla fenomén – zachovalá, nenahraditelná. Teď je pryč,“ dodal.
V Bukovci shořela památná roubenka, škoda je nevyčíslitelná. HZS MSK
Chalupa patřila rodině zesnulého kněze Adama Ruckého (1951 až 2020). Jeho sestra, která v ní bydlela, odmítala stavení, kde byla kaple i pokoje pro farníky, opustit, i když jej pohlcovaly plameny. Ven ji vyvedli až hasiči. Zachránila jen vzácnou památku na bratra – hostii a kalich.
Nenahraditelná ztráta
„Právě jedu odtamtud a nemám slov. Vidět, jak historie mizí v plamenech, je hluboce bolestné. Odhadnutá škoda je sedm milionů, ale historická a kulturní hodnota? Ta se nedá vyčíslit, to jsou desítky milionů korun,“ řekl Tomáš Nitra z Národního památkového ústavu.
Do roubenky, odborně nazvané roubený venkovský dům karpatského typu, stát vložil stovky tisíc korun. Nová šindelová střecha byla jen jedním z příkladů péče, kterou si stavba zasloužila.
Jeden z nejnáročnějších zásahů
„Držte nám palce, situace je vážná!,“ vzkazovali hasiči. Vedro, vítr, problematický terén… místní potok byl suchý.
„Vezměte vodu z našeho bazénu!“ psali lidé z dovolené, kteří zásah sledovali na sociálních sítích. „Děkujeme všem za pomoc nejen s transportem hadic, čerpadel, minerálek a všeho potřebného,“ sdělil velitel jablunkovských hasičů David Sadowski.