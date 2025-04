O tom, že jeho obrázek hodnotí mezinárodní porota složená z umělců a ředitelů galerií, přitom neměl školák ani potuchy. Učitelka z umělecké školy Lada Poulová přihlásila jeho dílo tajně, aby nebyl zklamaný, pokud by neuspěl. „O to větší radost teď má,“ řekla. Do soutěže bylo přihlášeno 10 385 děl ze 71 zemí světa!

„Velká cena mě těší. Všichni z rodiny mi gratulovali, posílali mi esemesky. Já však maluji hlavně pro radost,“ řekl malý vítěz k dílu, na kterém zachytil sám sebe při kreslení. Kombinací akvarelu, tužky a fixu vytvořil jemný, rozpíjený efekt. Vše dostínoval vodovými barvami.

Volné téma

„Do Japonska bych se moc rád podíval. Mamince a tatínkovi bych šel ukázat můj vystavený výkres,“ vyřkl své přání školák. Dětské výtvory zůstávají trvale v galerii v Kanagawě.

Soutěž neměla určené téma. Děti mohly tvořit svobodně. „Jejich práce se tak stávají svědectvím životních stylů a kultur. Je tady neomezený prostor pro jejich sny, citlivost a fantazii,“ doplnila Poulová, podle které je klání tím nejlepším, co v dětském výtvarném prostoru existuje.

Zabodovala dvakrát

Úspěch letos slavila i Linda Fidrová (10) ze stejné umělecké školy jako Matyáš za obrázek baletního vystoupení. Získala ocenění prefektury Kanagawa. Za odměnu si přála jen modré hroznové víno od babičky. „Ocenění mě moc potěšilo,“ svěřila se dívka, která ráda nejen maluje, ale i tančí.

Novojičínské umělecké škole se podařilo zabodovat v japonské Kanagawě už dvakrát. Poprvé před 14 lety. „Neznám žádnou jinou školu v zemi, která by kdy získala dvě nejvyšší ocenění Grand Prix,“ dodala učitelka výtvarného oboru.

