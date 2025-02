Vyvstal ale problém, kde legendární Volhu GAZ-21 zvanou „Carevna“ sehnat. „Dělal jsem v 90. letech řidiče autobusu na lince mezi Plzní a městem Drogobyč u Lvova. Mezi Ukrajinci mám tak hodně přátel. Když kluci sháněli tuhle volhu, zavolal jsem na Ukrajinu, jestli o nějaké neví. Za chvílí se ozval známý, že k mání je jeden kus ve Lvově a zajede tam s námi,“ vzpomínal starosta obce Karel Ferschmann (70).

Takže pro volhu vyrazila čtyřčlenná výprava z Němčovic. Bylo to krátce před válkou na Ukrajině. Cestou spoléhali na slušné lidi a nezklamali se. „Přívěs připravený na naložení volhy jsme na polské straně zaparkovali a zajistili řetězem ke kandelábru. Odjeli na Ukrajinu a věřili, až se s autem vrátíme, že tam přívěs bude. Naštěstí byl,“ pokračoval starosta.

Když pak carevnu uviděli na dvoře u rodinného domu ve Lvově, věděli, že neprohloupili.

Zachovalá krasavice

„Byla celkem v dobrém stavu. Měla technickou a její majitel s ní ještě pořád jezdil. Můj ukrajinský kamarád do ní sedl, u benzínky jsme natankovali a frčeli jsme s ní na polské hranice,“ řekl Ferschmann.

Volhu pak v Polsku naložili na přívěs, který na ně naštěstí čekal na stejném místě, a po cestě trvající dvanáct hodin konečně dojeli domů do Němčovic. Carevnu složili na dvoře u obecního úřadu.

Hasiči volhu odstrojili a jednotlivé díly připravily k lakování. „Pak jsme vše zase smontovali zpátky. Vyčistili a udělali jsme celý motor, chladič, pumpu. Nechali jsme si vyrobit polepy veřejná bezpečnost a namontovali na střechu maják, který jsme koupili na internetu,“ popsal starosta hasičů Jiří Vávra (56).

800 hodin práce

Hasiči strávili opravou volhy celkem 800 hodin. Na pracích se podílelo sedm lidí a fandila jim při tom celá vesnice. „Jeden dělal elektriku, já třeba zajišťoval lak, další vnitřek vozu. Jeden z nás je totiž čalouník. Zadní sedadla opravil, ale přední sedadlo bylo už moc poškozené, tak to udělal celé nové,“ řekl Vávra.

Jako má luxusní vůz Rolls Royce na kapotě sošku mladé ženy „Duch extáze“, němčovická „Carevna“ má na haupně původního „Jelena ve skoku.“ Místní hasiči si plastiku pořádně cení.

„Na začátku to bylo na všech vyrobených autech. Pak to ale zakázali. Bylo to kvůli tomu, že když došlo ke střetu s chodcem, způsoboval na pevno přišroubovaný jelen vážná zranění,“ vysvětlil Ferschmann.

„Žíznivá" Carevna

Němčovická Volha GAZ – 21 „Carevna“ je z roku 1967. Čtyřválcový motor má obsah 2 500 kubických centimetrů. Zajímavé je i řazení pod volantem. Jde o ruční třístupňovou převodovku a není to nic úsporného. „Carevna se ráda napije. Pod 15 litrů benzinu na 100 km nikdy nešla,“ řekl Ferschmann. Tento typ volhy se vyráběl v letech 1956 až 1970.