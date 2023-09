Poctu Petru Hrnčárkovi nyní skládá i sama Tatra. V jejím muzeu nyní vystavuje své kresby. Jak sám říká, ve výtvarné výchově nikdy nevynikal, ale tužkou nebo pastelkou čmárá odmalička.

„Tužka nevyžaduje žádnou přípravu, prostě sednu, pustím si staré hardrockové písničky a kreslím. Je to praktické,“ vysvětlil malíř, který si oblíbil realismus. Poprvé si jako model vzal krabičku od sirek a kreslil ji tak dlouho, až vypadala naprosto věrohodně.

Mysleli si, že je to program

Postupem času se pouštěl do stále složitějších témat, od aut, portrétů až si lidé mysleli, že jeho díla vznikají v nějakém grafickém programu. „Tehdy se moje obrázky začaly i prodávat,“ líčil malíř, jehož srdcovkou zůstala auta. Cena kresby je dva až čtyři tisíce korun.

Co by se ještě rád naučil, jsou krajinky, ale zatím se mu nedaří do nich proniknout. „Možná časem zjistím, že nejsem krajinkář, ale zkoušet to určitě budu,“ poznamenal.

Tatrovka u benzínky

Podle kurátora muzea Radima Zátopka vznikla spolupráce s malířem docela nenápádně. „Přišel si půjčit pár fotek když jsem pak překreslené obrázky viděl, dohodli jsme se na výstavě,“ řekl kurátor. Jeho nejoblíbenější kresbou je tatrovka u benzínky.

„Myslím, že patří zároveň k nejprodávanějším. Má úžasnou atmosféru. Benzínka byla taková budka s dráty, které vedly po zdi, řidič náklaďáku si u ní kontroluje olej, což už dnes díky kontrolkám nikdo nedělá, prostě dokonalá demonstrace doby,“ dodal.

Jeden za týden

Petr Hrnčárek, povoláním údržbář ve fabrice, se svému koníčku věnuje asi pět hodin denně po práci a vybudoval si k tomu ateliér. Jeden obraz mu trvá asi týden. V Technickém muzeu Tatra vystavoval poprvé před 10 lety asi třicítku obrázků, nyní už panely zdobí necelá šedesátka kreseb automobilů i lidí kolem nich.

„Nadšený jsem, když se mi podaří objevit nějakou neznámou nebo neokoukanou dobovou fotku. To je pak velká výzva,“ sdělil malíř. Výstava Petra Hrnčárka Tatrovky tužkou v Muzeu nákladních automobilů Tatra Kopřivnice potrvá do konce roku.

