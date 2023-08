Lítá bitva kameníků se odehrává už u vstupu na hřbitov, z plotu na lidi svítí pestrobarevná nabídka až pěti firem, ať už z Novojičínska, Ostravska, nebo až ze Vsetínska. Některé zašly v reklamním boji až za etickou hranu. Letáky rvou do luceren a lampiček na hrobech a náhrobcích.

„V takové míře to tu rozhodně nebývalo. Obvykle se ty letáky pověsily třeba k pumpám, kam lidé chodí pro vodu, teď je to skoro všude. Nás to také překvapilo,“ řekl Jaromír Literák (79) z Frenštátu, který přišel s manželkou zvelebit hrob jejich syna.

Je to všude

Letáková smršť však nezasáhla jen Frenštát, lidé hlásí i jiná místa, třeba ze sousedního Rožnova pod Radhoštěm. „Je to všude a už delší dobu. Peníze jsou už nad úctou a přemýšlením. Hroby neslouží k podnikání!,“ čílí se mnozí vlastníci pietních míst.

Kameníci se hájí tím, že zuří konkurenční boj a zmiňují i to, že na mnohých hřbitovech není letáky kam jinam dát. „Na Opavsku mají větší hřbitovy vymezená místa, nástěnky, což na Novojičínsku moc není,“ řekl třeba majitel kamenictví, které frenštátský hřbitov svými letáky zásobuje.

Kameník: Bojuji o práci

Letáky jeho firmy se v lampičkách na hrobech objevily také, majitel rodinného kamenictví nic nezastíral. „Na rovinu, je to konkurenční boj. Bojuji o práci, o přežití. Z 20 firem je polovina podvodníků či neumětelů. My jsme tradiční firma, ale prosadit se v obrovské konkurenci je těžké. Dám letáky třeba na plot nebo ke zdroji vody, vzápětí přijde někdo jiný, strhne to a dá tam svoje, “ potvrdil reportérovi Blesk.cz.

