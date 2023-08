„Pták zřejmě na mokrém plechu podklouzl tak nešťastně, že se zachytil za hromosvodový drát. Netušíme, jak dlouho se snažil sám z tohoto vězení vysvobodit, než si ho někdo všimnul a dal nám vědět,“ řekl vedoucí Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku Petr Orel.

Ochránci povolali na pomoc spolupracovníka a zkušeného lezce. Ten, než se dostal ke kopuli, musel nahoru vnitřkem kostela, kde jsou průlezy tak úzké, že byl prý vůbec zázrak, že se jimi protáhl. „To bylo vyloženě o život,“ podotkl šéf stanice.

Vysílení a stres nevydržel

Bohužel, vysílený opeřenec to zhruba půl hodiny po záchraně vzdal. „Zjistili jsme, že jde o letošní nezkušené mládě. Drát je těsně u plechu, a když do mezery strčilo nohu, už ji nedokázalo vyndat. Jak se o to snažilo a mlátilo tam sebou, silně se vystresovalo a způsobilo si vnitřní zranění,“ vysvětlil šéf stanice.

Podle něj čáp bojoval o život určitě sám několik hodin a další dvě hodiny trvalo, než se sehnaly klíče od kostela, vymyslela logistika záchrany a než ho lezec vysvobodil. „Ale takový je život. Pokaždé se snažíme udělat maximum, ale ne všechna zvířata dokážeme zachránit,“ doplnil Orel. Záchranné stanici v Bartošovicích na Novojičínsku se podaří zachránit a vrátit do přírody zhruba 60 % zvířecích pacientů.

Přežil a odletí

Nedávný případ čápa, který v třinecké části Oldřichovice narazil do drátů vysokého napětí a popálil se, má naopak šťastný konec. „Uzdravil se a budeme jej vypouštět na svobodu,“ sdělil Petr Orel.

Bezvládně ležícího uprostřed louky ho našly úřednice z třineckého magistrátu. Myslely si, že je mrtvý. „Čáp vedle něj, zřejmě jeden z rodičů, se ho snažil chránit,“ líčila tehdy Gabriela Fojciková, která opeřenci šikovně sevřela zobák a tak se jí ho podařilo dostat do krabice, v níž si ho odvezli ochránci do Bartošovic.

VIDEO: Čápata v Záchranné stanici Makov.

délka: 00:20.47 Video Video se připravuje ... Čápata v Záchranné stanici Makov Záchranná stanice živočichů Makov - Libor Šejna