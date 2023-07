Lev

Venuše tvoří zkraje měsíce negativní spojení s Jupiterem, proto budete podráždění. Jenomže to není dobrá zpráva. Již před časem jste na partnera žárlili a nechovali se k němu ideálně. Pokud by se to zopakovalo, určitě by se s vámi známost rozešla.