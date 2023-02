„Když já, tak vy všichni se mnou!“ říkal mnohokrát sousedům pozdější vrah Blažek. Že nemluví do větru, tenkrát nikdo netušil. Poslední kapkou byla exekuce na Blažkův byt, hrozilo mu vystěhování. V předvečer výbuchu začal naplňovat svou hrozbu.

Nejprve poslal nic netušící manželku a děti pro věci, ať si je odveze pryč. „Podle svědků byl klidný, ještě prý vtipkoval a bavil se o rodinných věcech,“ uvedli později kriminalisté. Muž pak pustil plyn ve svém bytě a ve sklepě odmontoval ventil hlavního plynového uzávěru.

Cynický smích

Jednoho ze sousedů probudil ve čtyři ráno hluk ve sklepě a zápach plynu. Když se šel podívat, co se děje, narazil cestou na Blažka. „To máte za to!“ zařval na něj šílenec a domem otřásla exploze.

Z Blažka se rázem stal masový vrah. V troskách zahynulo pět lidí, včetně tří dětí, šestá oběť podlehla zraněním o rok později. Šlo právě o souseda, který Blažka načapal při jeho šíleném konání.

Vrah nějakou dobu ještě žil, dokonce se cynicky vysmál sousedovi, který hledal své děti: „Tys to přežil?“ Nakonec Blažek podlehl těžkým popáleninám.

Nekonečné minuty nervozity

Mimořádný byl zásah pro hasiče a to i pro Jana Němečka (42), šéfa hasičské stanice v Novém Jičíně, v době výbuchu šéfa stanice v Bílovci. „Byly to nekonečné minuty velkého napětí a nervozity,“ řekl.

Na místo přijel krátce poté, kdy došlo ke zranění jednoho dobrovolného hasiče. „Šel zachránit osobu, a když stál na žebříku, došlo k dalšímu menšímu výbuchu někde v suterénu a to ho srazilo,“ popsal.

Tohle ještě nezažili

Mnozí hasiči se s tak rozsáhlou událostí předtím nesetkali. Oheň se nedařilo dostat pod kontrolu, docházelo k opakovaným menším výbuchům. „Museli jsme se dostat do sklepa k uzávěru, abychom mohli zastavit plyn,“ uvedl Jan Němeček.

Jenže to hasiči ještě netušili, že výbuch byl způsoben úmyslně. „Předpokládali jsme, že ve sklepě bude standardně uzávěr, a ne, že tam místo něj bude jen poškozené potrubí,“ dodal hasič s tím, že měl celou dobu velké obavy o životy kolegů.

Pomohl mokrý hadr

Hasiči hledali cokoli, co by unikající plyn zastavilo. „Našli kus hadru, který namočili vodou. Ten do té chybějící části ventilu zatlačili. Drželi rukou hadr v potrubí a omotávali to drátem,“ popsal Němeček. Provizorní řešení zabralo. Definitivně plyn odpojili plynaři, před domem vykopali díru a stlačili potrubí.

Na místě se vystřídalo 160 hasičů, 18 zdravotníků, 48 policistů a osm městských strážníků. Událost přispěla k dovybavení záchranných útvarů technikou, jako jsou rypadla, drapáky či pásová vozidla.

Jsou tam jen stromy

Zbytky domu byly později srovnány se zemí, trosky odvezeny, terén upraven. Jinak místo zůstalo prázdné, zůstalo tam jen několik zasazených stromů.

Ani v desetileté výročí tragédie se nebude konat žádná pieta. „S ohledem na pozůstalé. Lidé si událost nechtějí připomínat, raději by zapomněli,“ uvedla mluvčí radnice Iva Vašendová.