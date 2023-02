Malý Černobyl v USA: Vlak s chemikáliemi začal hořet! Toxiny zabíjejí ve vodě i vzduchu

Na počátku února vykolejil ve městě East Palestine v americkém Ohiu vlak společnosti Norfolk Southern převážející chemikálie. Z padesáti vykolejených vozů dvacet převáželo nebezpečné látky a pět z toho vysoce toxický a smrtící karcinogen vinylchlorid. Vznikl obrovský požár viditelný do vzdálenosti mnoha kilometrů. Pět dní po nehodě začalo řízené spalování chemikálií, aby se zabránilo výbuchu.

Lidé žijící v okruhu 3 kilometrů od vraku byli evakuováni ze svých domovů, zápach chemických látek byl ale údajně cítit až do vzdálenosti 25 kilometrů. Guvernér Ohia Mike DeWine ve svém prohlášení dokonce uvedl, že obyvatelé žijící nejblíže k místu, kde vlak vykolejil jsou ve smrtelném nebezpečí.

Několik dní po nehodě začalo řízené spalování nebezpečných látek. Tento postup byl zvolen proto, aby se zabránilo případnému výbuchu, který by měl mnohem horší následky. Tento způsob odklízení chemikálií však v celém regionu vytvořil oblak fosgenu a chlorovodíku.

Kontaminovaná voda i mrtvá kuřata

Město muselo navíc zastavit výrobu pitné vody, protože byla kontaminována vinylchloridem. Desítky kilometrů po proudu lidé nacházejí ve vodních tocích mrtvé ryby.

Podle kanadského webu The Deep Dive může vdechování výparů vyvolat závratě, nevolnost a potíže s dýcháním a může také způsobit rakovinu jater a dalších orgánů. Někteří obyvatelé, kteří se vrátili do svých domovů, se obávají dlouhodobých účinků po tom, co byli vystaveni toxickým chemikáliím. Vdechování vinylchloridu může mít vliv na vnitřní orgány a může zvýšit riziko potratu.

Amanda Breshears ze Severní Limy, která je od místa nehody vzdálená 16 kilometrů, zveřejnila v reportáži stav svých kuřat. Ta byla podle ní zcela v pořádku, dokud nezačalo hořet, poté začala postupně umírat.

Společnost Norfork Southern uvedla, že East Palestine věnuje 25 tisíc dolarů jako odškodné, což ale její obyvatelé považují za urážku, vzhledem k tomu, kolik životů bylo ohroženo.