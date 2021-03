Chátrající stavení, kde Blažek vyrůstal, stojí u hlavní cesty. „Nejenže vypadá děsivě, ale odlétávají z něj tašky a eternit na lidi i na auta,“ stěžuje si starostka Liptaně Blanka Klimošková.

Jelikož vrah neměl dědice, po jeho smrti prodal nemovitost v dražbě za 60 tisíc stát. Nový vlastník - detektiv z Brna - ho ale dál nechává svému osudu. Podle starostky ho chce přestavět na penzion. S obcí ale nekomunikuje. „Není nic, co bych k tomu chtěl říct,“ odvětí stručně vlastník Pavel Aberle.

Nařídili udržovací práce

Starousedlík z Liptaně František Muroň kroutí nad domem hlavou. „Určitě to bude nejméně třicet let, co se o něj nikdo nestará. Když se Antonín odstěhoval, už se tady neukázal ani on, ani jeho sestra,“ zmíní.

Věc řeší stavební úřad Města Albrechtice. „Nařídili jsme tam udržovací práce. Pokud by je neudělali, dostanou pokutu. Střechu přikryli sítí, aby z ní nic neodlétávalo,“ vysvětlí vedoucí stavebního úřadu Linda Petrová. Žádná síť však na domě není.

Měl tu být park

Obec stavení po státu chtěla. Zbourala by ho a na pozemku vybudovala parčík. Jenže neuspěla. „Je to ostuda. Rozpadající se ruina je první, co uvidí řidiči, když k nám přijíždí,“ posteskne si Klimošková.

Kousek od ruiny je památník, turistický rozcestník, dětské hřiště a hasičárna. Zchátralý dům stojí u hlavní cesty v čele vjezdu do obce. Pozůstatek po vrahovi tak vítá všechny, kdo do obce přijíždí.

Byl normální, pak se změnil

Místní z Liptaně vzpomínají na masového vraha Antonína Blažka jako na bezproblémového souseda.

„Bývalý starosta s ním chodil do školy. Normální kluk, dokonce dělal u policie. Pak ale havaroval na motorce a hodně se změnil. S nikým se nebavil,“ vybavuje si František Muroň dobu, kdy ještě vrah v Liptani žil. Když se odstěhoval, už o něm nikdo neslyšel, až do osudového tragického dne.

Výbuch kvůli sousedským sporům

Antonín Blažek v noci z 16. na 17. února 2013 u vchodových dveří zlomil klíč, aby zkomplikoval útěk. Ve svém bytě pustil plyn a ve sklepě demontoval ventil hlavního plynového uzávěru. Chvíli nato došlo k explozi. To vše kvůli sousedským sporům.

Podle sousedů šlo o věčného stěžovatele. Paranoidní chování u něj eskalovalo ve chvíli, kdy v exekuci přišel o přízemní byt v tříposchoďové bytovce ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sousedé nebrali jeho výhrůžky vážně. „Když já, tak vy všichni se mnou,“ křičel.

Nebylo to poprvé, bohužel to tentokrát myslel vážně. Výbuch a požár vzaly životy pěti nevinným lidem, tři z nich byly malé děti, v nemocnici jich skončilo 11. Sedmá oběť podlehla následkům zranění o rok později. Blažek na místě zemřel také.