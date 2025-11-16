Roman Míček pracoval 15 let v tamní obří sklárně kdysi slavného Crystalexu. Když zkrachovala, dal se na dráhu živnostníka a otevřel si Sklářskou huť TOMI. Fungovala nepřetržitě 20 let, než přišla její zkáza v podobě pandemie a růstu energií.
„Náklady vyskočily do astronomických výšin. Přes to, že jsem vytvářel sklo dnem i nocí, musel jsem za sklárnou zamknout dveře. Výroba nedávala žádný smysl. Odjel jsem do USA, kde jsem dřel a vydělával na znovuotevření,“ říká Roman Míček.
Mnoho zakázek
Sklářskou pec opět rozžhavil před rokem, a znovu se pustil do výroby pro turisty vyhledávaného zeleného lesního skla. „Nestíhám s kolegou vyrábět. Zakázek máme obrovské množství, je vidět, že byl po našich unikátech z Jeseníků velký hlad,“ potvrzuje Míček.
Roman Míček s kolegou Rudolfem Petrášem při výrobě historického zeleného lesního skla. Karel Janeček
Historické poháry, korbele či vázy vyrábí ze střepů, dovážených z jihomoravských Vizovic. „Odpadové čiré střepy rozpustíme v pánvi v peci a obarvíme je. Střepy denně přikládáme, přes noc je tavíme, ráno je promícháváme. Provoz jede celý den nepřetržitě,“ popisuje výrobu sklář.
Vrbenský sklář říká, že sklo je stejné jako žena: Je krásné, podněcuje fantazii, je tajemné, ale také tvrdohlavé a neposlušné.
Za lesním sklem byl blesk
Základem lesního skla je fulgurit, tavený písek z pouští, do kterého uhodil blesk. Objevili ho v Mezopotámii zhruba 3 500 před naším letopočtem a využili jej jako glazuru na kamenné a keramické korále. Po staletích se začalo sklo tavit i na našem území.
„Předchůdci v naší oblasti vyráběli zelené sklo proto, že z něj ještě neuměli vyseparovat jeho bílou variantu. Typické kromě barvy jsou pro něj bublinky jako znaky nedokonalosti tavby,“ vysvětlil Roman Míček.
V Čechách od 17. století
Zelené sklo živilo skláře v tuzemsku od renesance a bylo běžným užitkovým a nápojovým sklem u šlechty i u nižších stavů na venkově. „Džbány, sklenice, ale i číše sloužily zejména na pivo a víno,“ uvedl sklář Roman Míček.
Skláři také nechávají nahlédnout do své „kuchyně“. Exkurzi i s výkladem si můžete domluvit na čísle 728 359 989. Otevřeno je tu ve všední dny od 8 do 16 hodin.