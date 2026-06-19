Rozlomený na dvě části, přesto jasně rozpoznatelný. „Jde o měsíční idol, pocházející z mladší doby bronzové (1000 – 800 př. n. l.). Sloužil zřejmě ke kultovním účelům: Jak to přesně nikdo neví,“ přiznal archeolog Michal Bučo.

Dříve římská vesnice, brzy obchvat Břeclavi: Archeologové našli šperky i kostry psů

Archeologové z Archaie zkoumají plochu pod plánovým obchvatem Břeclavi, stova začali, hned hlásí významné objevy.
Jen o kus dál ležely v zemi nádoby Podolské kultury (800 – 700 př. n. l.), Halštatské zemnice (800 – 400 př. n. l) a kamenný kadlub na odlévání srpů. „Ten patří mezi významné objevy. Jeho stáří určí až analýza,“ zdůraznil archeolog.

Archeologové z Archaie Brno a Moravského zemského muzea měli prozkoumat přibližně čtyřhektarovou plochu. „Pravěká osada byla na 2,5 až 3 hektarech z nich a pokračovala dál směrem pod dálnici. Musela být tedy opravdu rozsáhlá,“ dodal Bučo.

Obchvat Břeclavi na cenném nalezišti: Místem táhli lovci mamutů i Marcus Aurelius

Ve středu 16. července 2025 začaly první přípravné práce na obchvatu Břeclavi.
Zatímco mnohé z předmětů mají podle historiků už nyní přesné datování, u některých musí počkat na výsledky z laboratoří. To se týká například i hrobu s železným milodarem.

Nejstarším objevem v Troubsku byla podle archeologů část mamutí čelisti se stoličkou. „Bohužel není příliš dobře zachovaná, její stáří je přibližně 13 až 15 tisíc let,“ doplnil Bučo časový údaj.

VIDEO: Archeologové prozkoumají klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích.

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Archeologové prozkoumají klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Hynek Zdeněk


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Archeologové z Archaia Brno a Moravského zemského muzea odkrývají ze země nádoby Podolské kultury staré až tři tisíce let.
Archeologové z Archaia Brno a Moravského zemského muzea odkrývají ze země nádoby Podolské kultury staré až tři tisíce let.
Autor: Archaia Brno