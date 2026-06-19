Rozlomený na dvě části, přesto jasně rozpoznatelný. „Jde o měsíční idol, pocházející z mladší doby bronzové (1000 – 800 př. n. l.). Sloužil zřejmě ke kultovním účelům: Jak to přesně nikdo neví,“ přiznal archeolog Michal Bučo.
Archeologové z Archaie Brno a Moravského zemského muzea měli prozkoumat přibližně čtyřhektarovou plochu. „Pravěká osada byla na 2,5 až 3 hektarech z nich a pokračovala dál směrem pod dálnici. Musela být tedy opravdu rozsáhlá,“ dodal Bučo.
Nejstarším objevem v Troubsku byla podle archeologů část mamutí čelisti se stoličkou. „Bohužel není příliš dobře zachovaná, její stáří je přibližně 13 až 15 tisíc let,“ doplnil Bučo časový údaj.
VIDEO: Archeologové prozkoumají klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích.
Archeologové prozkoumají klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Hynek Zdeněk