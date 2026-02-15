„Chtěli jsme veřejnosti ukázat, že hmyz může být nejen děsivý nebo otravný, ale také krásný, poutavý a zajímavý," zdůraznil entomolog Jiří Procházka. Návštěvníci se dozvědí, že hmyz není jen přírodovědná kategorie, ale také kulturní symbol, součást mytologie a umění, od posvátných vrubounů ve starém Egyptě po Ferdu Mravence z knih Ondřeje Sekory.
„V umění se hmyz stává mostem mezi přírodou a fantazií, mezi vědeckým poznáním a lidskou imaginací, a zároveň zrcadlem našich vlastních obav, fascinací a představ o světě. To, jak hmyz zobrazujeme, často vypovídá méně o něm samotném než o nás," řekl spoluautor výstavy Miroslav Ambroz.
Titán a Goliáš versus český roháč
Hlavní část výstavy se ale soustředí na krásu hmyzu, jeho pestré barvy a tvary, důmyslné kamufláže a strategie přežití, bizarní rohy a výčnělky. Umožňuje srovnat exotické druhy s domácími, třeba obří tropické titány a goliáše s českým „velikánem“ roháčem.
Unikátní výstava Bizarní hmyz v Moravském zemském muzeu v Brně TV Blesk Zdeněk Matyáš
Většinu exponátů tvoří preparáty, ale k vidění jsou i živé exempláře. „Umožňují návštěvníkům zažít hmyz jinak než jen prostřednictvím preparátů či fotografií – v pohybu, v přirozených projevech a v reálném čase," upozornil Procházka. V jednom z akvárií je strašilka ďábelská žijící v Peru, kterou vědci objevili teprve před 20 lety.
Makrofotografie: Jiný pohled na hmyz
Téměř 200 detailních záběrů hmyzu z celého světa vzniklo technologií skládané makrofotografie, tedy kombinací stovek jednotlivých snímků zachycujících různé roviny ostrosti. Specializovaný software pak snímky složí do jediného obrazu, na kterém je tvor dokonale ostrý od konečků tykadel až po zadeček.
Výstava v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu potrvá do 29.září.