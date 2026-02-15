„Chtěli jsme veřejnosti ukázat, že hmyz může být nejen děsivý nebo otravný, ale také krásný, poutavý a zajímavý," zdůraznil entomolog Jiří Procházka. Návštěvníci se dozvědí, že hmyz není jen přírodovědná kategorie, ale také kulturní symbol, součást mytologie a umění, od posvátných vrubounů ve starém Egyptě po Ferdu Mravence z knih Ondřeje Sekory.

Expecto Patronum! Harry Potter kouzlí v Brně: Interaktivní výstavu hostí Letohrádek Mitrovských

Stovky malých i velkých milovníků čarodějnické ságy a Harryho Potera vyrazily o víkendu na novou výstavu do brněnského Letohrádku Mitrovských.

 

„V umění se hmyz stává mostem mezi přírodou a fantazií, mezi vědeckým poznáním a lidskou imaginací, a zároveň zrcadlem našich vlastních obav, fascinací a představ o světě. To, jak hmyz zobrazujeme, často vypovídá méně o něm samotném než o nás," řekl spoluautor výstavy Miroslav Ambroz.

Titán a Goliáš versus český roháč

Hlavní část výstavy se ale soustředí na krásu hmyzu, jeho pestré barvy a tvary, důmyslné kamufláže a strategie přežití, bizarní rohy a výčnělky. Umožňuje srovnat exotické druhy s domácími, třeba obří tropické titány a goliáše s českým „velikánem“ roháčem.

Video
Video se připravuje ...

Unikátní výstava Bizarní hmyz v Moravském zemském muzeu v Brně TV Blesk Zdeněk Matyáš

Většinu exponátů tvoří preparáty, ale k vidění jsou i živé exempláře. „Umožňují návštěvníkům zažít hmyz jinak než jen prostřednictvím preparátů či fotografií – v pohybu, v přirozených projevech a v reálném čase," upozornil Procházka. V jednom z akvárií je strašilka ďábelská žijící v Peru, kterou vědci objevili teprve před 20 lety.

Něžné, silné, dramatické a nahé ženy: Jedinečná výstava unikátních aktů ve Zlíně

Americká krása na univerzivě ve Zlíně

 

Makrofotografie: Jiný pohled na hmyz

Téměř 200 detailních záběrů hmyzu z celého světa vzniklo technologií skládané makrofotografie, tedy kombinací stovek jednotlivých snímků zachycujících různé roviny ostrosti. Specializovaný software pak snímky složí do jediného obrazu, na kterém je tvor dokonale ostrý od konečků tykadel až po zadeček.

Výstava v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu potrvá  do 29.září.

Fotogalerie
19 fotografií
Výstava nabízí fascinující pohled na svět hmyzu.
Výstava nabízí fascinující pohled na svět hmyzu.
Autor: Zdeněk Matyáš