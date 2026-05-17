„Doma jsme v dětství hrávali pexeso, kterého ale tehdy moc nebylo. Vycházely v tom počátku maximálně tři až čtyři za rok, takže se nedalo říct, že by ho člověk sbíral. Měl jsem ale krabici, kam jsem si pexesa dával, a s rodiči jsme de facto každou sobotu a neděli hráli. Takže tak mé sběratelství začalo,“ zavzpomínal Hanzel.
Do roku 1989 vlastnil Hanzel zhruba 250 pexes, což se podle něj rozhodně nedalo označit za sbírku. Postupně ale jejich počet začal narůstat. „K dnešku mám asi 9400 pexes. Jsem teď asi třetí v republice, možná i na světě, protože jsme mezinárodní Klub sběratelů pexes," řekl. Klub v roce 2008 sám založil. Vlastní i nejucelenější kolekci pexes vydaných za totality agenturou ČTK.
Některá nechce
Největší sbírka má asi 10 200 kusů. „Teď mi zase sbírka o něco naskočí, protože máme asi za týden čtyřdenní sběratelské setkání, kam se vždycky přivezou tašky pexes,“ doufá sběratel.
Hanzel sbírá všechna možná pexesa, i když jsou výjimky, které ve své rozsáhlé sbírce mít ani nechce. „Nemám některá rasistická pexesa, která vyšla, a nemám pexesa exkrementů, to fakt ve sbírce nemusím mít,“ podotkl.
Ve své kolekci má i řadu jiných zajímavostí. Třeba pexeso z perníku či jiných materiálů. Má i pexeso Komouši do koše, které vydala nejmenovaná právnická firma. Hanzel ho získal s podmínkou, že ho nikdy veřejně neukáže.
To první chybí
Vynálezcem oblíbené stolní hry byl Zdeněk Princ. První sadu navrhl v roce 1965 pro nakladatelství ČTK Pressfoto. Pexeso tehdy vyšlo v nákladu 10 tisíc kusů. Jeho motivy byly inspirovány tehdy populárním snímkem Poklad na Stříbrném jezeře podle knih Karla Maye.
Právě první pexeso ale Hanzelovi ve sbírce dosud chybí. „Nerozstříhané ho opravdu nemám. Vím jen o třech pexesech v České republice, která jsou nerozstříhaná. Jedno má Tomáš Princ (syn Zdeňka Prince), další je v Národním muzeu a jedno pexeso má paní, která ho vydražila,“ uvedl Hanzel, který má ve sbírce až druhé vydání z roku 1966.
„Sehnat nerozstříhané pexeso z těch prvních let, tedy od roku 1965 do roku 1974, je docela rarita. Takže první pexesa, pokud jsou vcelku, jsou asi ta nejvýznamnější a také nejdražší.“
Ročně vyjde na 500 pexes
Pexeso se podle něj hraje fakticky po celém světě. „Jen ta forma k rozstříhání je de facto doménou východního bloku. Vyrábějí se takto v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku,“ řekl Hanzel.
I po více než 60 letech od svého vzniku je pexeso oblíbenou hrou. Ročně v Česku vyjde asi 500 pexes a existuje i mistrovství republiky v pexesu ve Frýdku-Místku. Milovníci pexesa pak organizují i vlastní turnaje.
K nejoblíbenějším motivům mezi dětmi stále patří zvířata nebo třeba vzdělávací pexesa. „Pak jsou hodně oblíbené turistické cíle. Jsou samozřejmě i raritní pexesa, která už nejsou pro děti. Mám i pexesa, která jsou opravdu hodně pro dospělé,“ usmál se Hanzel.
Pexeso dodnes rád i hraje. „Baví mě to a aspoň si trochu trénuji paměť,“ přiznal. Pravidla pro hraní jsou ale jasná: žádné mastné ruce, žádné pití a jídlo na stole. „To neexistuje, na to jsme úchylní úplně všichni,“ uzavřel se smíchem Hanzel.
