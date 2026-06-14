Kdysi honosné sídlo bratrů Hückelových dnes připomíná spíš strašidelný dům. Jejich vily chátrají už desítky let, oprava by stála stovky milionů korun. Město má ale jasno: Bez pomoci to nepůjde, proto se dohodlo s Moravskoslezským krajem.
Ve hře je hlavně vila Johanna Hückela, která by se mohla proměnit v nový domov slavné sbírky klobouků. „Reálně totiž hrozí, že by sbírku Muzeum Novojičínska přestěhovalo do prostor v jiném městě, protože současný stav, kdy jsou předměty rozmístěny v několika budovách, je nevyhovující,“ zdůraznil starosta Stanislav Kopecký.
O vily je zájem
Jenže času je málo. Areál město vlastní už deset let a pořád se nenašlo řešení, které by nezruinovalo rozpočet. Bez pomoci kraje by unikátní vily dál chátraly. Projetk je zatím na začátku, není tak ještě jasné, kolik by rekonstrukce stála.
„V roce 2023 jsme upravili a pro veřejnost otevřeli park okolo vil. Vily jako takové jsou však po většinu roku nevyužívané. Protože je však o ně veliký zájem, pořádáme v areálu jednou ročně kulturní akci s prohlídkou budov a několikrát do roka také samostatné prohlídky v rámci Technotrasy,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Úspěšní bratři
August Hückel (1838 až 1917) provozoval továrnu společně s bratry. Na přelomu 19. a 20. století byli největšími výrobci klobouků v Rakousku-Uhersku. V průběhu druhé světové války byla firma postupně převáděna na zbrojní výrobu, po konci války pro změnu znárodněna a vznikla zde kloboučnická firma TONAK.
August se angažoval ve veřejném životě Nového Jičína, kde byl téměř 40 let členem městského zastupitelstva.
Vily si August a Johann postavili zrcadlově naproti sobě v dnešní Revoluční ulici. Na svou dobu to byly rozlehlé rezidence pro rozvětvenou rodinu.
Smutný osud
Provoz ve vilách skončil v polovině 90. let minulého století. V roce 2003 získal nemovitosti do vlastnictví Moravskoslezský kraj, který je o pět let později prodal soukromé společnosti.
Od soukromého vlastníka následně vily, bývalý domek správce a pozemky odkoupilo v roce 2016 město Nový Jičín, které provádí záchovnou údržbu a opravy. Obě vily jsou zapsány jako nemovité kulturní památky.
VIDEO: Záchrana památkově chráněné Grossmannovy vily v Ostravě.
Záchrana památkově chráněné Grossmannovy vily v Ostravě Ostrava