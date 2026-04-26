Vila byla postavená v letech 1922 až 1924 ve stylu dekorativismu, je nezvykle koncipovaná i jako reprezentativní kancelář pro stavitele a architekta Františka Grossmanna (†57). Dobový tisk ji označil za »pohádkový palác«. Grossmann si ji sám navrhnul, postavil i užíval, než si v roce 1933 sáhl kvůli hospodářské krizi a i dluhům na život.
„Rodina se z architektonického skvostu radovala pouhých 10 let. Poté ji vlastnil soukromý majitel, který ji částečně přebudoval. Po roce 1965 ve vile byla školní družina, chátrající dům opustila v roce 2005,“ řekl kurátor vily Tomáš Rusek.
Několik majitelů
Po smrti Františka Grossmanna šla vila do dražby a získala ji Hypoteční a zemědělská banka moravská v Brně. V březnu 1939 pak dům zakoupili manželé Rybovi. Josef Ryba byl ředitelem výrobního podniku firmy Eternitas v Moravské Ostravě.
Ostravský primátor Jan Dohnal a kurátor Grossmannovy vily Tomáš Rusek. (20. 4.2026) Karel Janeček
Po konci 2. světové války a Rybově odchodu z vedení podniku rodina odprodala polovinu domu. V roce 1965 celý objekt odkoupil městský národní výbor. Památkově chráněna je od roku 1992.
Vypadá jako při dostavbě
Zdevastovanou stavbu před lety odkoupilo město, které ji za několik let za 132 milionů proměnilo na turistickou atrakci a před dvěma lety zpřístupnilo veřejnosti. „Mobiliář tu ale nebyl žádný. Architektonická perla jej získala až letos,“ uvedla průvodkyně Jana Kurečková.
Přibyly vzácné koberce, nábytek, gramofon, malby, a řada dobových prvků. Vila teď vypadá, jako když ji majitel Grossmann dostavěl. Nový je rozkládací karetní stoleček v hracím koutě pánského pokoje. V soukromých ložnicích to jsou originály stolečků Thonet a nově byly vyrobeny postele do obou ložnic manželů Grossmannových. Nábytek byl většinou repasován, aby odpovídal vzhledu původního mobiliáře.
Vila jako novostavba budila velkou pozornost. Měla mnohá nej od architektonického řešení přes výjimečné vybavení až po velkoryse pojatou zahradou.