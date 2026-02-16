Halina Holbová se narodila 12. prosince 1923 v Rovně na dnešní Ukrajině. Vyrůstala v rodině polského důstojníka a volyňské Češky. Po smrti otce s matkou a bratrem vstoupili do 1. československého armádního sboru v SSSR. Odvedena byl 27. května 1944 v Kameneci Podolském.
Od Dukly do Prahy
Po absolvování výcviku v Sadaguře byla zařazena do administrativní služby. Zajišťovala zpracování vojenských rozkazů, evidenci padlých, raněných a nezvěstných vojáků a podílela se na organizačním zabezpečení přesunů jednotek na frontu. Součástí její služby byla i nelehké povinnosti spojené s evidencí padlých vojáků.
S jednotkou prošla boji od Dukelského průsmyku až do Prahy. Po osvobození ještě rok a půl působila na hlavním štábu v Praze-Dejvicích v oblasti vojenské evidence. Demobilizovala byla k posldnímu prosinci 1946.
Dostala válečný kříž
Za svou účast na národním boji za osvobození byla vyznamenána mimo jiné Československým válečným křížem 1939, Československou medailí Za zásluhy I. stupně, Dukelskou pamětní medailí a sovětskou medailí Za vítězství nad Německem.
V civilním životě pracovala v podniku Tesla Brno a stala se držitelkou Diplomu za vynález roku za technické řešení zaměřovače včetně barvy na zaměřovací křížky. Po válce vychovala tři děti. Zemřela 11. února v Blansku.
