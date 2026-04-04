Příchozí si prohlédnou třeba historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů nebo vyloupenou pokladnu. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, tvoří ji artefakty z muzejních i soukromých sbírek, rodinných archivů a pozůstalostí.
„Právě spolupráce se sběrateli a jejich vstřícnost při zapůjčení řady exponátů posunula výstavu na vysoce reprezentativní úroveň,“ svěřil se garant akce Jaromír Kubinger. Výstavu si při vernisáži prohlédli dnešní následovníci prvorepublikových strážců zákona včetně jihomoravského policejního ředitele Leoše Tržila.
Vývoj kriminalistiky a jejích metod
Jedním z hlavních témat výstavy je kriminalistika. Zájemci poznají jednotlivá odvětví, jako jsou antropometrické měření, kriminalistická fotografie, daktyloskopie nebo balistika.
K vidění je vybavení kriminalistického kabinetu i pomůcky a nástroje používané jak kriminalisty, tak zločinci. Nechybí ani bytelná pokladna, do které se kasař naboural.
Tragédie v hotelu Evropa
Výstava připomíná i skutečné případy či události - třeba pokus o fašistický puč v Židenicích v roce 1933, nebo výbuch v hotelu Evropa v Jánské ulici v centru Brna.
Tehdy při něm 31. července 1933 nezaměstnaný stavitelský asistent Zdeněk Knopp v sebevražedném úmyslu položil a odpálil dynamitové patrony. Usmrtil sebe, milenku, jejich ročního syna a čtyři osoby v okolí výbuchu.
Unikátní záběry z okupovaného Brna a po náletech spojenců
Unikátní záběry z okupovaného Brna a po náletech spojenců
Více než padesát osob utrpělo zranění, několik z nich vážná. Odváženi byli do Úrazové nemocnice a do Moravské zemské nemocnice v Pekařské ulici. Důvodem děsivého sebevražedného útoku byla chudoba mladé rodiny.
Okupace a vznik SNB
Výrazně je popsáno i období nesvobody po 15. březnu 1939 v době protektorátu. Filmové záběry, fotografie a dokumenty zachycují i bombardování Brna spojenci na konci 2. světové války.
Muzeum připomíná i významné osobnosti policejního sboru, stejně jako osudy policistů, kteří položili život při výkonu služby nebo čelili perzekuci v době nesvobody. Závěr výstavy tvoří část věnovaná poválečnému Zemskému velitelství Sboru národní bezpečnosti. Výstava v Technickém muzeum potrvá až do konce roku.