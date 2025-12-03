„Je neuvěřitelné, jak veselou a bystrou mysl si naše paní Marie uchovala. Do drobných detailů si vzpomíná i na historky z dětství, kdy si v zahradě vily hrála s kamarádkou Zuzkou,“ řekl Novinkám.cz předseda spolku Přátelé vily Stiassni Zdeněk Musil.
Marie Straková je jeho čestnou předsedkyní a přes svůj vysoký věk se nadšeně účastní akcí, které se ve vile konají. „Největší radost by mi samozřejmě udělala oslava stých narozenin přímo ve vile. Snad se něco takového podaří uskutečnit,“ vzkázala s úsměvem pamětnice.
Vztah se Suzanne vydržel
Marie žila s rodiči a sestrou v domku u vily. Jako dospívající dívka zažila odchod židovské rodiny z Československa a následnou okupaci země nacisty. Vzpomíná i na dobu, kdy německé vojáky ve vile vystřídali ti sovětští.
„I po útěku z Československa před nacisty zůstaly Marie a Zuzka, která pak žila v USA, v kontaktu. Zemřela před dvaceti lety,“ upozornil Musil. Vzpomínky a archiválie od Marie Strakové prezentoval před časem spolek v Centru Dialog v brněnské Arnoldově vile.
Přespal v ní i Fidel Castro
První návrhy pro vilu textilního průmyslníka Alfreda Stiassného (1883 až 1961) vytvořil architekt Ernst Wiesner v roce 1927. Dokončena byla o dva roky později. Manželé Stiassny žili od roku 1938 v exilu v USA. V roce 1939 ji zabavila říšská státní policií a umístila do ní důstojnické kasino s jídelnou.
Od roku 1946 pak na ni byla uvalena národní správa a roku 1952 připadla i se zahradou krajskému národnímu výboru k reprezentačním účelům. Od té doby se někdy užívá pojmenování „vládní vila“. Ve vile pobývala řada významných osobností, mezi něž patřil i Fidel Castro.
Po roce 1989 přešla do soukromého vlastnictví. Byla pronajímána k pořádání svateb a jiných společenských akcí. V letech 2009 až 2014 proběhla rekonstrukce vily, součástí obnovy byl vznik Centra obnovy památek architektury 20. století.
Rekonstrukce vily a její přístavba byly dokončeny v listopadu 2014. Od té doby je příležitostně přístupná i veřejnosti.
Brněnská vila Tugendhat. Odkud vzala své jméno a jak to všechno bylo? Videohub
