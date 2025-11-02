„Z původního vybavení se dochovalo jen to, co bylo upevněno ke zdi. To znamená obložení nebo schodiště a ve zdi trezor. A zhruba před čtyřmi lety se vrátil dřevěný kryt topení,“ uvedl vedoucí vily Vladimír Březina, který je pověřený zastupováním ředitele Muzea Brněnska.
Nic se nedochovalo
Zatímco protilehlá vila Tugendhat se může pyšnit kompletní výbavou z 30. let minulého století, o tom, co se nacházelo v sídle rodiny Löw-Beer znalci nic netuší. Nedochovaly se totiž fotografie ani soupisy.
Pod objevem sekretáře je podstatným dílem podepsaný badatel a jihomoravský zastupitel Michal Doležel. Dostal kontakt na současnou majitelku nábytku Sylvu Hřebíčkovou, jejíž prababička měla pracovat u Löw-Beerů.
Sekretář jako svatební dar
V archivu se podařilo skutečně dohledat, že Anna Pummerová (rozená Musilová) od roku 1921 ve vile bydlela a rodině sloužila. „Když se někdy v polovině 20. let minulého století vdala, od Löw-Beerů dostala jako svatební dar tento kus nábytku, který si odvezla do svého nového bytu,“ upozornil Březina.
Jediný dochovaný kus nábytku z vily ale měl ovšem v průběhu století namále. Když prababička Sylvy Hřebíčkové zemřela, prodal její syn dům a nábytek sekretáře chtěl spálit. „Naštěstí tomu můj tatínek zabránil. Vzal jej od dědy a na trakaři vezl k nám domů. V minulosti o sekretář měli z vily zájem, ale táta ho nechtěl prodat,“ prozradila Blesk.cz Hřebíčková.
Po smrti tatínka v roce 2021 se rozhodla zrekonstruovat rodinný dům a pro sekretář neměla využití.„Tak jsem si říkala, že ho vrátím tam, kam patří,“ dodala. Aktuálně se sekretáře ujali restaurátoři. Do slavné vily by se měl vrátit na jaře příštího roku. „Umístíme ho do stálé expozice ve vile,“ prozradil Březina.
