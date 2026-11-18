„Byli to čtyři nebo pět kluků a dvě holky, věk 10 až 14 let. Stála jsem na zastávce a koukala na ně s otevřenou pusou. Bavili se tím, že cestu přebíhali tam a zpět, máchali rukama a řvali ,,six seven“ (čili „šest sedm“ – pozn. aut., což je mezi dětmi populární hláška bez přesného významu),“ popsala svědkyně Nicola, která chování zachytila na videu, než jí přijel autobus.
Děti velmi riskovaly. „Není to hlavní dvouproudá silnice, ta je o něco dál, ale i tak je tam provoz velký,“ řekla Nicola. Přiznala, že s policií to neřešila a asi ani nikdo z řidičů. Video poskytla jako varování rodičům podobně starých dětí.