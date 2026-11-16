Požár doprovázel hustý kouř. Zasáhl téměř celý byt ve třetím nadzemním podlaží bytového domu. „Hasiči nasadili k jeho likvidaci jeden vodní proud, zároveň zahájili evakuaci a záchranu osob nacházejících se v domě. Ještě před příjezdem jednotek opustilo dům 40 osob, dalších 42 bylo evakuováno a 20 osob hasiči zachránili,“ řekla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Pro zajištění tepla lidem na ulici byl přistaven také evakuační autobus. Kvůli akutnímu stresu zasahovala u mnohých i interventka.
Pět dospělých a dítě v nemocnici
Devět lidí s akutními problémy po nadýchání kouřem ošetřovali zdravotníci. „Tři zasažení byli po ošetření ponecháni na místě. Šest lidí, včetně malého dítěte, bylo převezeno do karvinské nemocnice,“ řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Po dobu zásahu byla ulice Okružní uzavřena v obou směrech. „Událost prověřují orlovští kriminalisté ve spolupráci s hasiči. Příčina požáru nebyla prozatím stanovena a bude předmětem dalšího prověřování,“ dodala policejní mluvčí Nikol Bočková.
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